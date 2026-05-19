Isuzu D-Max bekommt mehr Dampf unter die Haube

Isuzu bringt den D-Max in der zweiten Jahreshälfte mit neuer Motorisierung auf den Markt. Der Pick-up erhält einen 2,2-Liter-Dieselmotor, der bei gleicher Leistung von 163 PS (120 kW) nun 400 Newtonmeter Drehmoment liefert – und damit 40 Nm mehr als der bisherige 1,9-Liter-Motor. Die Automatik wird von sechs auf acht Gänge erweitert, alternativ gibt es eine Sechs-Gang-Handschaltung. Durch den neuen Antrieb soll sich insbesondere das Fahrverhalten unter Last und im Anhängerbetrieb verbessern.

Während die meisten Pick-ups hierzulande nur noch als Double Cab angeboten werden, gibt es den D-Max weiterhin auch als Single Cab und als Space Cab. Die Nutzlast des rund 5,30 Meter langen Isuzu liegt bei bis zu 1,2 Tonnen, die maximale Anhängelast beträgt 3,5 Tonnen. Die Länge der Ladefläche variiert je nach Karosserievariante zwischen 1,51 Metern und 2,45 Metern. Verfügbar sind vier Ausstattungsniveaus sowie beim Single Cab auch reiner Heckantrieb. Die Preise beginnen bei 41.890 Euro. (aum)



