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Next Generation Mobility

Eon und Westfield bauen Ladeinfrastruktur aus

aum – 19. Mai 2026

Gemeinsam mit dem Shoppingcenter-Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) baut Eon in vier Städten über 300 neue Schnellladepunkte. 100 davon entstehen im Westfield Centro Oberhausen, vier Dutzend im Westfield Hamburg-Überseequartier und 98 im Westfield Ruhr Park in Bochum sowie 62 im Leipziger Paunsdorf Center.

In Hamburg sollen die ersten Ladesäulen bis Ende des Jahres in Betrieb gehen, an den übrigen drei Standorten ab Mitte 2027. Zum Einsatz kommen sowohl Schnelllader mit 50 Kilowatt (kW) Ladeleistung als auch Superschnelllader mit 200 kW und 400 kW. Geliefert wird ausschließlich Ökostrom. Eine Eon-Umfrage vom Sommer vergangenen Jahres zeigt, dass 70 Prozent der E-Autofahrer erwarten, an Einkaufszentren während des Shoppens auch laden zu können. (aum)

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Schnellladesäulen von Eon.

Schnellladesäulen von Eon.

Photo: Eon via Autoren-Union Mobilität

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