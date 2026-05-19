Den GWM Ora 5 gibt es ab 26.990 Euro

Great Wall Motor führt als neue Baureihe im August den Ora 5 ein. Er kommt zunächst als SUV und Benziner auf den Markt. Der 1,5-Liter Turbo-Motor mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe leistet 160 PS (118 kW) und hat einen Normverbrauch von 6,9 Litern auf 100 Kilometer. Die Preisliste beginnt bei 26.990 Euro inklusive sieben Jahren Garantie. Zur Markteinführung gewährt GWM einen Aktionsrabatt von 2000 Euro für Frühentschlossene.

Der knapp 4,50 Meter lange Ora 5 SUV verfügt über ein 14,6-Zoll-Multimediasystem und ein 10,25-Zoll-Digitalcockpit sowie eine 360-Grad-Umgebungskamera mit „Transparent Chassis“-Ansicht, automatische Geschwindigkeits- und Abstandsregelung, aktive Spurführung und einen Querverkehrsassistenten.



Im Spätherbst folgen noch eine Hybrid- und eine Elektrovariante mit einer Leistung von 223 PS (164 kW) bzw. 150 kW (204 PS). Neben dem SUV wird es dann später auch noch ein Fließheck und einen Kombi geben. (aum)



