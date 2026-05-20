Bis zu 350 Roadster und zwei besondere Gäste

Das „Mazda Classic – Automobil Museum Frey“ lädt am 27. Juni von 10 bis 16 Uhr erneut zum großen MX-5-Treffen ein. Wie schon in den Vorjahren werden auch dieses Mal bis zu 350 Mazda-Roadster aus allen vier Modellgenerationen in Augsburg erwartet. Mit dabei sein werden zwei besondere Gäste: der französische Autor François Bouët, der für seine hochwertigen Bildbände über Automobilklassiker bekannt ist und mit „A Life in Mazda MX-5“ eine leidenschaftliche Hommage an die Geschichte des weltweit erfolgreichsten Roadsters verfasst hat, sowie der US-amerikanische Automobildesigner C. Mark Jordan. Er gilt als einer der entscheidenden Köpfe hinter dem Design der ersten MX-5-Generation (NA). Als Teil des Mazda-Designteams in Kalifornien war Jordan maßgeblich an der frühen Konzeptphase beteiligt und entwickelte gemeinsam mit Bob Hall, Tom Matano, Masao Yagi und Shigenori Fukuda die grundlegende Form, die Proportionen und das Konzept des Fahrzeugs.

Die Teilnehmerzahl ist auf 350 Fahrzeuge begrenzt. Eine Anmeldung ist bis zum 19. Juni erwünscht. Sofern es die Kapazitäten zulassen, ist auch noch Platz für Kurzentschlossene. Im Teilnahmebeitrag von 22 Euro pro Person (Tageskasse: 25 Euro) sind ein vor Ort zugewiesener Parkplatz für den eigenen MX-5, ein Präsentpaket, die Teilnahme am Gewinnspiel sowie der Eintritt in das Mazda-Museum inbegriffen. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich online. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Mazda-Tuningspezialisten SPS Motorsport und den MX-5-Freunden Augsburg.



Das Mazda Classic – Automobil Museum Frey ist aus einer der weltweit größten privaten Mazda-Sammlungen entstanden und befindet sich mitten in der Augsburger Innenstadt. Neben vielen neuen Ausstellungshighlights erwartet die Museumsbesucher auch die neue Sonderschau „20626“. Sie verbindet die legendäre Mittelklasse-Baureihe Mazda 626 mit dem Ausstellungsjahr 2026 und ist eine Zeitreise durch mehr als zwei Jahrzehnte Mazda-Geschichte – von den späten 1970er-Jahren bis zum Abschied des 626 vom Markt im Jahr 2002. (aum)

