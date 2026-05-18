Chery verpflichtet Robert Lewandowski

Robert Lewandowski tritt künftig als globaler Markenbotschafter für Chery auf. Die Zusammenarbeit mit dem polnischen Fußballstar wurde in der neuen Europazentrale des Automobilherstellers in Barcelona besiegelt. Als „Dienstwagen“ übernahm Lewandowski einen Chery Tiggo 9 PHEV.

In Deutschland feiert der chinesische Autokonzern gerade mit den beiden Marken Omoda und Jaecoo den Markteintritt. In Österreich wurde gerade die Tiggo-Familie eingeführt. Chery ist nach eigenen Angaben mittlerweile in über 100 Ländern vertreten. (aum)



