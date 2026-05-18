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Next Generation Mobility

Chery verpflichtet Robert Lewandowski

aum – 18. Mai 2026

Robert Lewandowski tritt künftig als globaler Markenbotschafter für Chery auf. Die Zusammenarbeit mit dem polnischen Fußballstar wurde in der neuen Europazentrale des Automobilherstellers in Barcelona besiegelt. Als „Dienstwagen“ übernahm Lewandowski einen Chery Tiggo 9 PHEV.

In Deutschland feiert der chinesische Autokonzern gerade mit den beiden Marken Omoda und Jaecoo den Markteintritt. In Österreich wurde gerade die Tiggo-Familie eingeführt. Chery ist nach eigenen Angaben mittlerweile in über 100 Ländern vertreten. (aum)

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Robert Lewandowski ist Chery-Markenbotschafter.

Robert Lewandowski ist Chery-Markenbotschafter.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

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Zhu Shaodong, Executive Vice President von Chery International und verantwortlich für die Europaregion, und Robert Lewandowski besiegeln die Vereinbarung über den polnischen Fußballstar als Markenbotschafter.

Zhu Shaodong, Executive Vice President von Chery International und verantwortlich für die Europaregion, und Robert Lewandowski besiegeln die Vereinbarung über den polnischen Fußballstar als Markenbotschafter.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

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Robert Lewandowski ist Chery-Markenbotschafter.

Robert Lewandowski ist Chery-Markenbotschafter.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

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Robert Lewandowski ist Chery-Markenbotschafter.

Robert Lewandowski ist Chery-Markenbotschafter.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

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Robert Lewandowski ist Chery-Markenbotschafter.

Robert Lewandowski ist Chery-Markenbotschafter.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

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Robert Lewandowski (Bildmitte) wurde zum Markenbotschafter für Chery ernannt.

Robert Lewandowski (Bildmitte) wurde zum Markenbotschafter für Chery ernannt.

Photo: Chery via Autoren-Union Mobilität

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