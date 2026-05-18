Harley-Davidson feiert das Biken

Gleich dreimal wird Harley-Davidson in Deutschland die diesjährige Motorradsaison groß feiern. Auf dem Programm stehen dabei wie gewohnt Probefahrten mit den aktuellen Modellen, Custombike-Shows, gemeinsame Ausfahrten, Händlerstände und Livemusik. Los geht es mit den „Hamburg Harley Days“ am Großmarkt (26.–28.6.), der größten Motorradveranstaltung ihrer Art in Europa. Es wird unter anderem zwei Bühnen, Stuntshows, eine große Tattoo-Area und den Motorradgottesdienst „MoGo“ geben. Angeboten werden außerdem kostenfreies Make-up, Frisur-Refreshs und Fotoshootings.

Bereits zwei Wochen später geht es mit den „Harley Days Willingen“ (8.–12.7.) weiter. Dort gibt es unter anderem Bullriding und Motorradfahren für Kinder. Am Sonntag steht der Familientag auf dem Programm, während sich das Sauerland an allen vier Tagen als attraktives Motorradrevier anbietet.



Und ebenfalls nur zwei Wochen später folgen die „Harley Days Dresden“ (24.–26.7.) am Messegelände. Zu den Besonderheiten gehören unter anderem ein spezieller Kinderbereich, Armwrestling-Meisterschaften und die „Pan America“-Roadshow. (aum)

