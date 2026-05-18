Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Harley-Davidson feiert das Biken

aum – 18. Mai 2026

Gleich dreimal wird Harley-Davidson in Deutschland die diesjährige Motorradsaison groß feiern. Auf dem Programm stehen dabei wie gewohnt Probefahrten mit den aktuellen Modellen, Custombike-Shows, gemeinsame Ausfahrten, Händlerstände und Livemusik. Los geht es mit den „Hamburg Harley Days“ am Großmarkt (26.–28.6.), der größten Motorradveranstaltung ihrer Art in Europa. Es wird unter anderem zwei Bühnen, Stuntshows, eine große Tattoo-Area und den Motorradgottesdienst „MoGo“ geben. Angeboten werden außerdem kostenfreies Make-up, Frisur-Refreshs und Fotoshootings.

Bereits zwei Wochen später geht es mit den „Harley Days Willingen“ (8.–12.7.) weiter. Dort gibt es unter anderem Bullriding und Motorradfahren für Kinder. Am Sonntag steht der Familientag auf dem Programm, während sich das Sauerland an allen vier Tagen als attraktives Motorradrevier anbietet.

Und ebenfalls nur zwei Wochen später folgen die „Harley Days Dresden“ (24.–26.7.) am Messegelände. Zu den Besonderheiten gehören unter anderem ein spezieller Kinderbereich, Armwrestling-Meisterschaften und die „Pan America“-Roadshow. (aum)

Weiterführende Links: Harley-Davidson Presseseite

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Harley Days 2025.

Harley Days 2025.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Harley Days 2025.

Harley Days 2025.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Hamburg Harley Days.

Hamburg Harley Days.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Harley-Davidson

Download:

Harley Days Dresden.

Harley Days Dresden.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Harley-Davidson

Download:

Harley Days Dresden.

Harley Days Dresden.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Harley-Davidson

Download:

Harley Days 2025.

Harley Days 2025.

Photo: Harley-Davidson via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Auch 2024 finden wieder etliche Veranstaltungen von Harley-Davidson in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt.
Bei Harley-Davidson geht es Schlag auf Schlag
Die „Hamburg Harley Days 2019“.
Die Hamburger Harley-Days sind abgesagt

Audio

Kostenfalle Fruehjahrscheck? Untersuchung aus ADAC Sicht sinnvoll -Im Zweifel zweite Meinung einholen Der Was? audio Autotipp von Michael Weyland

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren