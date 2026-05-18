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Next Generation Mobility

Toyota-Mitarbeiter packen ehrenamtlich mit an

aum – 18. Mai 2026

20 Mitarbeiter von Toyota Deutschland haben sich im Rahmen der unternehmensweiten Ehrenamtstage erneut für einen guten Zweck eingesetzt. Im Behindertenzentrum Dr. Dormagen-Guffanti in Köln gestalteten sie gemeinsam den Garten der Einrichtung neu. Entstanden ist ein Außenbereich, der künftig mehr Raum für Begegnung, Ruhe und gemeinsame Erlebnisse bietet. Neue Elemente wie Hochbeete, ein Sandkasten und begrünte Rückzugsbereiche werten den Garten auf und sind noch besser auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt.

Toyota Deutschland ermöglicht seinen Mitarbeitenden bis zu drei Tage pro Jahr für ehrenamtliche Tätigkeiten. Neben sozialen Projekten wie den Ehrenamtstagen engagiert sich der in Köln ansässige Importeur seit Jahren auch im inklusiven Sport – unter anderem als Partner der Kölner 99ers im Rollstuhlbasketball sowie bei den Special Olympics. (aum)

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Rund 20 Mitarbeiter von Toyota Deutschland haben im Rahmen der unternehmensweiten Ehrenamtstage den Garten des Behindertenzentrumq Dr. Dormagen‑Guffanti in Köln neu gestaltet.

Rund 20 Mitarbeiter von Toyota Deutschland haben im Rahmen der unternehmensweiten Ehrenamtstage den Garten des Behindertenzentrumq Dr. Dormagen‑Guffanti in Köln neu gestaltet.

Photo: Toyota via Autoren-Union Mobilität

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