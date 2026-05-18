Ford kündigt sieben neue Modelle an

Nachdem das Portfolio in den vergangenen Jahren drastisch verkleinert wurde und der Marktanteil in Deutschland zunehmend geschrumpft ist, kündigt Ford nun fünf neue Pkw-Modelle an. Bis Ende 2029 sollen ein elektrischer Kleinwagen, ein kleines Elektro-SUV und drei „Multi Energy“-Crossovermodelle auf den Markt kommen. Darunter befindet sich auch ein Kompakt-SUV aus der Bronco-Familie, das ab 2028 imspanischen Valencia gebaut wird.

Die Nutzfahrzeugsparte Ford Pro will ihre Marktführerschaft in Europa ausbauen. Dazu beitragen sollen die neuen Modelle Transit City in verschiedenen Ausführungen für den urbanen Einsatz und der Ranger Super Duty mit bis zu 4,5 Tonnen Anhänge- und nahezu zwei Tonnen Nutzlast für anspruchsvolle Arbeitsaufgaben. Verstärkt werden soll zudem der Bereich der Full-Services und der digitalen Flottendienste. (aum)

