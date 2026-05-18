Stauprognose: Voller wird es auf der Autobahn nur selten im Jahr

Der ADAC rechnet zum Pfingstwochenende (22.-25.5.) mit einer der höchsten Verkehrsbelastungen des Jahres. Aufgrund des Feiertags am Pfingstmontag beginnen viele Urlauber ihren Kurzurlaub bereits am Freitagnachmittag. Zusätzlich beginnen in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt sowie in Baden-Württemberg und Bayern Ferien. Der Freitag vor Pfingsten gehörte im vergangenen Jahr zu den staureichsten Tagen des gesamten Jahres. Das größte Verkehrsaufkommen dürfte zwischen 11 und 19 Uhr herrschen. Auch am Samstag ist zwischen 10 und 15 Uhr auf den Fernstraßen mit dichtem Reiseverkehr zu rechnen. Deutlich ruhiger wird es am Pfingstsonntag. Am Pfingstmontag erwartet der ADAC ab Mittag ersten Rückreiseverkehr. Auch am Dienstag dürfte es auf den Autobahnen zwischen 7 und 18 Uhr voll werden, da sich der Rückreiseverkehr mit dem Berufsverkehr mischt.

Besonders staugefährdet sind folgende Fernreiserouten:



- A 1 Fehmarn – Lübeck – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Münster – Dortmund – Köln

- A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg

- A 3 Arnheim – Oberhausen – Köln – Frankfurt; Linz – Passau

- A 4 Heerlen/Aachen – Köln – Olpe; Chemnitz – Dresden – Görlitz

- A 5 Kassel – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

- A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel; Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Berlin – Halle/Leipzig

- A 10 Berliner Ring

- A 23 Hamburg – Heide

- A 24 Hamburg – Schwerin

- A 27 Bremen – Bremerhaven

- A 99 Autobahnring München



Der ADAC rechnet auch auf den klassischen Urlaubsrouten im Ausland mit langen Verzögerungen. In Österreich sind insbesondere die A1, die A 9, die Tauernautobahn A 10, die Inntalautobahn A1 2 und die Brennerautobahn A 13 zwischen Innsbruck und dem Brennerpass betroffen. Dort sorgt die Sanierung der Luegbrücke weiterhin für Einschränkungen. Ebenfalls staugefährdet sind die A 14, die Fernpassstraße B 179 und die Arlbergstraße B 197. Auf der Tauernautobahn gelten von Freitag bis einschließlich Montag, ganztägige Abfahrtssperren. In Tirol bestehen zudem an Samstagen, Sonn- und Feiertagen Fahrverbote auf zahlreichen Ausweich- und Landesstraßen in den Bezirken Innsbruck-Land, Kufstein, Imst und Reutte.



In der Schweiz bleibt die Verkehrslage auf der A 1 zwischen Bern, Zürich und St. Margrethen angespannt. Ebenfalls stark belastet sind die Gotthard-Route A 2, die A3 zwischen Basel, Zürich und Chur sowie die San-Bernardino-Route A 13 in Richtung Chiasso.



In Italien müssen Reisende insbesondere auf der Brennerroute A 22 sowie auf der Verbindung Schweiz–Mailand–Genua über die Autobahnen 9 und 7 mit dichtem Reiseverkehr und längeren Verzögerungen rechnen. Reisende in Richtung Italien bzw. zurück sollten besonders den Samstag, den 30. Mai, im Blick haben. Aufgrund einer Demonstration wird die Brennerautobahn zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner von 11 bis 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Auch die parallel verlaufenden Ausweichstrecken sind betroffen. Da die Sperrung in die Pfingstreisezeit fällt, muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus gerechnet werden. Das Land Tirol empfiehlt deshalb, den Brennerraum großräumig zu umfahren und nicht notwendige Autofahrten zu vermeiden. Auch alternative Routen dürften stark belastet sein. (aum)

