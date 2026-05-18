Peugeot mit bis zu 7400 Euro Preisnachlass

Das Kraftfahrt-Bundesamt stuft mittlerweile jeden dritten Neuwagen als SUV ein. Peugeot bietet daher seine entsprechenden Modelle 2008, 3008 und 5008 ab heute im Rahmen der „Löwentage“ je nach Antrieb mit mindestens 5000 Euro und bis zu 7400 Euro Preisnachlass an. Die Preisspanne reicht vom 2008 Turbo 100 Style mit 101 PS (74 kW) bis zum E-5008 Elektromotor 210 Allure mit 157 kW (213 PS). Begleitet wird die Kampagne von Werbung im Radio, Internet und in den sozialen Medien. (aum)







