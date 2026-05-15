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Next Generation Mobility

Ferrari HC25: Radikaler Einzelgänger mit 720 PS

aum – 15. Mai 2026

Ferrari erweitert mit dem HC 25 sein streng limitiertes Special-Projects-Programm um ein weiteres Unikat. Präsentiert bei den Ferrari Racing Days auf dem Circuit of the Americas, verkörpert dieser offene Zweisitzer eine puristische Interpretation klassischer Markenwerte der italienischen Sportwagenschmiede – ohne Elektrifizierung, dafür mit maximaler Individualisierung.

Technisch basiert das Einzelstück auf dem F8 Spider, übernimmt dessen Aluminium-Chassis, Mittelmotorkonfiguration sowie den 3,9-Liter-V8-Biturbo. Das Aggregat leistet 720 PS bei 7000 U/min, stellt 770 Nm bei 3250 Touren bereit und beschleunigt den Roadster in 2,9 Sekunden auf 100 km/h. Tempo 200 liegt nach 8,2 Sekunden an, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 340 km/h. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.

Gestalterisch entfernt sich das Projekt deutlich vom Serienpendant. Verantwortlich zeichnet das Centro Stile unter Leitung von Flavio Manzoni. Charakteristisch ist eine zweigeteilte Volumenstruktur: Front und Heck erscheinen wie getrennte Körper, verbunden durch ein skulpturales, schwarzes Band. Dieses hat nicht nur visuelle Funktion, sondern integriert zentrale Kühlluftführungen sowie thermische Elemente.

Die Seitenansicht prägt eine markante, pfeilförmige Linie, welche die Proportionen streckt und die Kabine optisch nach vorn rückt. Schlanke Frontscheinwerfer mit zentraler Einkerbung treffen auf vertikal orientierte Tagfahrlichter in Boomerang-Form. Am Heck greift eine geteilte Grafik dieses Motiv erneut auf. Fünfspeichenräder mit diamantgeschliffenem Außenring unterstreichen den skulpturalen Auftritt.

Der HC25 entstand in rund zwei Jahren enger Zusammenarbeit zwischen Kunde und Designteam, von ersten Skizzen über 1:1-Modell bis zur finalen Fertigung. Heraus kam ein Einzelstück, über dessen Preis weder Käufer noch Hersteller ein Wort verlieren. (aum)

Weiterführende Links: Ferrari-Seite

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Ferrari HC25: Auf Kundenwunsch individuell gefertigtes Einzelstück.

Ferrari HC25: Auf Kundenwunsch individuell gefertigtes Einzelstück.

Photo: Ferrari via Autoren-Union Mobilität

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Ferrari HC25: Auf Kundenwunsch individuell gefertigtes Einzelstück.

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Photo: Ferrari via Autoren-Union Mobilität

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Ferrari HC25: Auf Kundenwunsch individuell gefertigtes Einzelstück.

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