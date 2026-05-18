Die Lage in der Welt und die Konjunktur sind nicht für alles verantwortlich. Vor Jahren schon sagte das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation einen Verlust zwischen 100.000 und mehr als 200.000 Arbeitsplätzen in Deutschland durch den Zwang zum Elektroauto voraus. Der Verband der Automobilindustrie heute: „Die Brüsseler CO2-Flottenregulierung für Pkw und Vans… setzt ohne Anpassungen 50.000 Arbeitsplätze am Standort Deutschland aufs Spiel.“ Diese aktuellere Prognose sagt allerdings nichts über die bisher schon angefallenen Arbeitsplatzverluste vor allem bei Zulieferern für Motoren, Getriebe, Einspritzung und Abgastechnik.

Von den 378.045 inb den vergangenen sieben Tagen abgerufenen Texten wurden rund 66.000 auf RTF- oder PDF-Dateien heruntergeladen. Die Top Ten der Woche waren:

1. Die besten Camper-Stellplätze: Deutschland ist ganz vorne mit dabei

2. Fahrbericht Cupra Raval: Kleiner Rebell mit großem Aufpreis

3. Volkswagen lädt wieder zu „Bulli & Coffee“ ein

4. Der Kia Seltos ist Klassenbester

5. Fahrbericht Toyota bZ4x Touring: Familien-Stromer für die große Reise

6. Opel und Leapmotor starten gemeinsame Entwicklung

7. Das ewig junge Kultmobil: Happy Birthday, Vespa!

8. 24-Stunden-Rennen im Zeichen des GTI-Jubiläums

9. Xpeng X9: Neuer Luxus-Van mit hoher Ladeleistung

10. Jaguar fängt bei eins an

301.648 Fotos und 4.384 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere mehr als eine Million Leser und die Kollegen in den Redaktionen aus, die unser Material für ihre Arbeit verwenden. Das Foto der Woche zeigt den Wohnmobilstellplatz auf dem Weingut Mangold, das Video der Woche den Toyota bZ4X Touring. (aum)