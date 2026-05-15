Skoda sponsort Eishockey-WM mit 53 Elroq und Enyaq

Seit 33 Jahren begleitet Škoda die Eishockey-Weltmeisterschaft als Mobilitäts- und Hauptsponsor. Auch in diesem Jahr stellt der Hersteller den IIHF-Organisatoren 53 vollelektrische Elroq- und Enyaq-Modelle als Shuttle-Fahrzeuge zur Verfügung. Parallel rückt die Marke während des Turniers in der Schweiz mit der Weltpremiere des neuen Epiq in Zürich die eigene Elektromobilitätsstrategie in den Fokus. Das Kleinwagen-SUV wird am 19. Mai als neuer Einstieg in Skodas Elektro-Portfolio vorgestellt. Außerdem hat Skoda erneut die „Most Valuable Player“-Trophäe für den wertvollsten Spieler des Turniers gestaltet. (aum)



