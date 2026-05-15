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Next Generation Mobility

Vorschau: Elektro-Kleinwagen-Trio des VW-Konzerns ist komplett

aum – 15. Mai 2026

Nach Cupra Raval und VW ID Polo zeigt nun auch Skoda mit dem Epiq sein neues Einstiegsmodell in die Elektromobilität. Walther Wuttke ist bei der Enthüllung in Zürich vor Ort. Außerdem berichtet er aus Paris von der Vorstellung eines neuen Citroën Berlingo-Sondermodell sowie einer weiteren Neuheit, über die die Franzosen aber noch nichts verraten wollen.

Auch Subaru nimmt Kurs in Richtung Elektromobilität. Mit dem Uncharted bringt der japanische Allradspezialist ihr erstes vollelektrisches Kompakt-SUV auf deutsche Straßen. Der neue Stromer ist baugleich zum neuen Toyota C-HR+, ebenso wie der allererste Subaru-Stromer Solterra, der vom Toyota bZ4x abgeleitet ist. Drei Jahre nach seiner Markteinführung 2023 bekommt das Mittelklasse-SUV nun schon ein großes Update, das Verbesserungen insbesondere bei Ladezeiten, Reichweite und Praxistauglichkeit verspricht. Frank Wald fährt beide Modelle.

Kia hat sein Kompakt-SUV Stonic schwungvoll überarbeitet und ihm einen milden Hybridantrieb spendiert. Wie sich das auswirkt, hat Michael Kirchberger im Praxistest erfahren.

Wie gewohnt informieren wir Sie darüber hinaus tagesaktuell über weitere Entwicklungen und Neuheiten aus der Welt der Mobilität. (aum)

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Skoda Epiq.

Skoda Epiq.

Photo: Autoren-Union Mobilität/Skoda

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Subaru Uncharted.

Subaru Uncharted.

Photo: Subaru via Autoren-Union Mobilität

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Subaru Solterra.

Subaru Solterra.

Photo: Subaru via Autoren-Union Mobilität

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Citroën Berlingo.

Citroën Berlingo.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Kia Stonic.

Kia Stonic.

Photo: Michael Kirchberger via Autoren-Union Mobilität

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