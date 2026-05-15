Kias elektrischer Kleinbus PV5 wird rollstuhlgerecht

Kia baut sein Angebot barrierefreier Mobilität aus und bringt mit dem PV5 WAV (Wheelchair Accessible Vehicle) eine rollstuhlgerechte Variante seines Elektro-Kleinbusses PV5 Passenger. Der Produktionsstart ist für Mitte Juli geplant, die Markteinführung erfolgt später.

Um Rollstuhlfahrern einen direkten Zugang vom Straßenrand aus zu ermöglichen, besitzt das Modell eine seitliche Einstiegslösung mit zweiteiliger Teleskoprampe. Diese hat eine Steigung von maximal 13,1 Grad, die sich beim Zugang über eine 15 Zentimeter hohe Bordsteinkante auf 11 Grad reduziert. Die Konfiguration gilt im Segment als neu und ist auf urbane Einsätze wie Taxi- und Shuttle-Dienste ausgelegt.



Im Innenraum erlaubt eine asymmetrisch geteilte (40:60), hochklappbare Sitzbank im Fond die Mitfahrt einer Begleitperson. Neben dieser 2-0-1-Sitzanordnung für den Rollstuhlbetrieb ermöglicht der PV5 WAV auch eine 2-0-3-Konfiguration für den Standard-Personentransport. Der PV5 WAV ergänzt den bereits erhältlichen PV5 mit AMF-Bruns-Heckrampe und ist Teil von Kias PBV-Strategie. (aum)

