Stellantis und Dongfeng vertiefen China-Allianz

Stellantis und die Dongfeng Group bauen ihre strategische Zusammenarbeit in China weiter aus. Mit einer neuen Vereinbarung stärken beide Partner ihr seit 34 Jahren bestehendes Joint Venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA). Ab 2027 sollen im Werk Wuhan zunächst zwei neue Peugeot-Modelle mit alternativen Antrieben entstehen, die sowohl für den chinesischen Markt als auch für den Export vorgesehen sind. Ergänzt wird das Programm durch zwei elektrifizierte Offroad-Modelle der Marke Jeep für globale Märkte.

Die Fahrzeuge orientieren sich an der neuen Designsprache, die Peugeot auf der Peking Auto Show 2026 vorgestellt hat. Insgesamt investieren beide Unternehmen über acht Milliarden Yuan, umgerechnet rund eine Milliarde Euro, in das Projekt. Ziel ist es, Synergien in Entwicklung, Produktion und Technologie stärker zu nutzen. (aum)

