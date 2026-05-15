Praxistest Jeep Compass e-Hybrid: Ein Ami aus Italien

Als im Jahr 1963 der Jeep Wagoneer auf den Markt rollte, sprach noch niemand von sportlichen Nutzfahrzeugen, und den Verantwortlichen in Kenosha, Wisconsin war damals deshalb auch nicht bewusst, dass sie gerade eine neue automobile Klasse erfunden hatten. Den Jeep-Entwicklern ging es schlicht und ergreifend darum, in den raubeinigen Geländewagen Komfort zu transplantieren – und hatten damit Erfolg, fanden aber zunächst wenig Nachahmer. Es dauerte noch einige Jahrzehnte bis die weichgespülten SUV den Markt übernahmen.

Jeep und SUV haben also einen historischen Hintergrund, und der jüngste Vertreter dieser Kombination ist der Jeep Compass, der aktuell im italienischen Melfi von den Bändern rollt. Als Basis für das kompakte SUV dient die Stellantis STLA-Medium Plattform, die auch vom Opel Grandland oder dem Citroën C5 Aircross genutzt wird. Der Compass ist auf den ersten Blick ein echter Jeep. An der Front erinnern die sieben Designelemente an die sieben Kühlöffnungen des ersten Modells der Marke, das in den 1940er Jahren als Dienstfahrzeug für die amerikanischen Soldaten diente.



Im Innenraum des 4,55 Meter langen Compass herrschen dank des großzügigen Radstands (2,8 Meter) angenehme Raumverhältnisse. Auch die Hinterbänkler finden auf der komfortablen Rückbank ausreichend Platz, so lange der mittlere Platz frei bleibt. Das Frachtabteil im Heck fasst nun urlaubstaugliche 550 Liter. Der Mensch hinter dem Lenkrad und seine Begleitung sitzen auf angenehm ausgelegten Sitzen mit gutem Seitenhalt. Als Informationszentrale dienen zwei zehn und 16 Zoll messende Bildschirme, die sich intuitiv bedienen lassen, ohne dass die Technik den Suchenden von einem Untermenü zum nächsten schickt. Am unteren Rand des zentralen Bildschirms können die Klimatisierung und andere Einstellungen eingestellt werden. Ein empfehlenswertes optionales Head-up-Display zeigt alle wichtigen Daten, sodass der Blick auf der Fahrbahn bleibt. Die ungewollte akustische Unterhaltung durch die warnenden Piepser lässt sich wie bei Stellantis-Modellen üblich über einen Schalter abstellen.



Die Hybridversion nutzt die auch bei anderen Stellantis-Marken bewährte Kombination aus dem 1,2-Liter-Turbodreizylinder und einem 21 kW starken E-Motor, was sich in eine Systemleistung von 145 PS (107 kW) übersetzt. Als Energiespender fungiert ein 0,9 kWh starker Akku. Die Leistung wird über ein harmonisch schaltendes Sechsgang-Doppelkupplungsantrieb an die Vorderräder übertragen. Der Dreizylinder macht sich im Compass dank der optimierten Dämmung nur noch dezent bemerkbar, und in der Stadt ist der Jeep ohnehin überwiegend elektrisch unterwegs. Jeep verspricht eine Reichweite von bis zu 970 Kilometern – realistisch sind bei entsprechender Fahrweise und dank der starken Rekuperation um die 800 Kilometer, ein guter Wert für den 1,6-Tonner. Der Compass beschleunigt in exakt zehn Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, und bei 195 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht.



Bei der Abstimmung des Fahrwerks gelang den Ingenieuren eine gelungene Kombination aus Handling und Komfort. Das funktioniert im Alltag gut, doch machen sich die nicht unbedingt seltenen Verwerfungen der Fahrbahn bemerkbar. Dank der gegenüber dem Vorgängermodell deutlich um 20 Prozent verringerten Wankneigung ist das Fahrverhalten wesentlich stabiler. Seine Stärke spielt der Compass dank seiner angenehmen Eigenschaften vor allem auf der langen Strecke aus. Die Lenkung ist präzise mit guter Rückmeldung, und die Bremsen greifen bei Bedarf beherzt zu. Dem Menschen hinter dem Lenkrad stehen die Einstellungen „Auto“, „Sport“, „Snow“ sowie „Sand/Mud“ zur Verfügung, wobei „Auto“ bereits ein passender Begleiter ist und 90 Prozent der Spitzenleistung nutzt. Wird „Sport“ gewählt, steht das volle Leistungspotenzial bereit, und die Assistenzsysteme werden entsprechend angepasst.



Wie bei den anderen Stellantis-Modellen mit dieser Antriebskombination verspricht auch Jeep einen Verbrauch von 5,7 Liter auf 100 Kilometer. Realistisch ist ein Wert um 6,5 Liter. Die Preisliste für den Jeep Compass e-Hybrid beginnt bei 39.900 für die bereits gut ausgestattete Basis-Version Altitude. Die Variante Summit kostet mindestens 43.400 Euro. (aum)



Daten Jeep Compass e-Hybrid



Länge x Breite x Höhe (m): 4,55 x 1,93, x 1,67

Radstand (m): 2,78

Antrieb: R3-Benziner, 1199 cm, Frontantrieb, 6-Gang-Automatik

Gesamtleistung: 145 PS /107 kW

Max. Drehmoment: 230 Nm bei 1750 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 10,0 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 5,7 Liter

CO2-Emissionen: 127-132 g/km (WLTP)

Leergewicht (EU): min. 1667 kg

Preis: ab 39.900 Euro

