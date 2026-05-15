Mercedes-Benz eActros 600: In 80 Ladungen um die Welt

Mercedes-Benz Trucks wagt gemeinsam mit Tobias Wagner ein Projekt, das nach Abenteuerroman klingt. Der Berufskraftfahrer und Content Creator, im Netz als „Elektrotrucker“ bekannt, plant die erste Weltumrundung mit einem batterieelektrischen LKW. Dafür setzt er auf den eActros 600, das elektrische Fernverkehrs-Flaggschiff der Marke.

Die Zahlen klingen ehrgeizig: rund 45.000 Kilometer, mehr als 35 Länder, etwa ein Jahr Reisezeit und maximal 80 Ladevorgänge. Starten soll die Tour im Herbst 2026. Schon im Frühsommer will Mercedes das fertige Expeditionsfahrzeug vorstellen. Basis ist ein eActros 600 als 4x2-Pritsche, der Mitte April in Wörth vom Band lief. Im Moment wird noch kräftig umgebaut, inklusive zusätzlicher Frontscheinwerfer, Einzelbereifung und Ersatzradhalter mit mobiler Ladeeinrichtung. Hinzu kommt ein speziell entwickelter Wohnaufbau von Bliss Mobil, der unterwegs als rollende Kommandozentrale dient.



Herzstück des Elektro-Trucks bleibt jedoch seine Technik. Der Mercedes-Benz eActros 600 wurde für den Langstreckeneinsatz entwickelt, verfügt über mehr als 600 Kilowattstunden Batteriekapazität und soll laut Hersteller vollbeladen rund 500 Kilometer ohne Zwischenladen schaffen. Als leichteres Expeditionsmobil sollte der Lkw diese Distanz sogar noch übertreffen.



Wagner bringt für das Vorhaben reichlich Praxis mit. Seit zwei Jahren fährt der 32-jährige Startup-Unternehmer aus Mühldorf am Inn hauptberuflich elektrisch für die Spedition Nanno Janssen aus Leer, die ihren LKW-Fuhrpark konsequent von Diesel- auf Elektroantrieb umstellt. Nach eigenen Angaben hat er bereits rund 200.000 Kilometer im nationalen und internationalen Fernverkehr mit Batterie-Lkw absolviert, seit Sommer 2025 auch mit dem eActros 600.



Die Expedition soll weniger Rekorde sammeln als Antworten liefern. Wie alltagstauglich ist ein E-Lkw auf globaler Strecke? Wo liegen echte Hürden, wo nur hartnäckige Vorurteile? Wagner selbst formuliert es mit einem Augenzwinkern. Er trete damit in die Fußstapfen von Jules Verne: „Allerdings reise ich nicht in 80 Tagen, sondern in 80 Ladesäulen um die Welt.“



Für Mercedes ist das Unternehmen mehr als eine PR-Tour. Es ist zugleich ein rollender Praxistest unter Extrembedingungen und womöglich der bislang eindrucksvollste Beleg dafür, wie weit der elektrische LKW-Fernverkehr heute schon trägt. (aum)

