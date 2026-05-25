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Next Generation Mobility
Exklusiv

Exklusiv: Immer öfter funktioniert die Kombination

aum – 25. Mai 2026

Von Jürgen Pander

Elektroauto und Wohnwagen, kann das funktionieren? Und ob. Denn erstens fahren immer mehr E-Modelle mit ausreichenden Anhängelasten vor. Und zweitens reagieren auch die Caravanhersteller: Mit neuen, schlanken und leichten Wohnwagen, die speziell für vollelektrische Zugfahrzeuge entwickelt werden.

So gibt es beispielsweise Caravans, die ohne Gasanlage auskommen, weil sie bei Bedarf den Stromspeicher des E-Autos anzapfen und so Kühlschrank, Beleuchtung, Heizung oder auch den Herd im Wohnabteil elektrisch betreiben. Die Firma Knaus hat mit dem Modell Yaseo ein solches Modell im Programm, der als „erster Caravan für E-Mobilität“ beworben wird. Zudem wurde die Stirnfläche des Wohnwagens verkleinert und das Gewicht auf 913 Kilogramm oder 1193 Kilogramm gesenkt, je nach dem, ob es sich um das kleinere Modell mit zwei, oder die größere Variante mit bis zu fünf Schlafplätzen handelt.

Andere Hersteller verfolgen ähnliche Konzepte. Die Modelle Caravelair Alba 400 (Gewicht 960 kg) oder der Adria Avia Lite (Gewicht 660 kg) sind nicht nur besonders leicht, sondern auch mit 2,10 und 2,09 Metern Breite deutlich schlanker und damit windschlüpfiger als die meisten Standardwohnwagen. Und es geht noch aerodynamischer, wie die die Caravan-Studie c.fold von Dethleffs zeigt. (aum)

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Ein Elektroauto als Zugfahrzeug für den Wohnwagen – das funktioniert dank Fortschritten auf beiden Seiten immer häufiger und besser (hier die Faltcarvan-Studie c.fold von Dethleffs).

Ein Elektroauto als Zugfahrzeug für den Wohnwagen – das funktioniert dank Fortschritten auf beiden Seiten immer häufiger und besser (hier die Faltcarvan-Studie c.fold von Dethleffs).

Photo: Dethleffs via Autoren-Union Mobilität

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Ein Elektroauto als Zugfahrzeug für den Wohnwagen – das funktioniert dank Fortschritten auf beiden Seiten immer häufiger und besser hier die Faltcarvan-Studie c.fold von Dethleffs).

Ein Elektroauto als Zugfahrzeug für den Wohnwagen – das funktioniert dank Fortschritten auf beiden Seiten immer häufiger und besser hier die Faltcarvan-Studie c.fold von Dethleffs).

Photo: Dethleffs via Autoren-Union Mobilität

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Ein Elektroauto als Zugfahrzeug für den Wohnwagen – das funktioniert dank Fortschritten auf beiden Seiten immer häufiger und besser (hier ein Kia EV 6 mit einem Knaus Yaseo 500 DK).

Ein Elektroauto als Zugfahrzeug für den Wohnwagen – das funktioniert dank Fortschritten auf beiden Seiten immer häufiger und besser (hier ein Kia EV 6 mit einem Knaus Yaseo 500 DK).

Photo: Knaus via Autoren-Union Mobilität

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