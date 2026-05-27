Ratgeber: Der Weg durch den Gebrauchtwagen-Dschungel

Das Angebot ist riesig: Einschlägige Gebrauchtwagen-Portale offerieren Millionen von Autos aller Klassen, Antriebsarten, Baujahre und Preiskategorien. Da ist es nicht leicht, den passenden Wagen zu finden. Vor Beginn der Suche sollten Interessenten das Einsatzgebiet des Fahrzeugs bestimmen, das Budget realistisch planen und dann Fahrzeuge vergleichen, empfiehlt die Gesellschaft für Technische Überwachung. Der Kauf beim Händler bietet mehr Sicherheit, ist aber in der Regel etwas teurer als den Alltagsbegleiter bei einem privaten Verkäufer zu erstehen.

In erster Linie sollte vor einem Kauf geprüft werden, wie und wo der neue Wagen genutzt wird. Vorwiegend im Stadtverkehr, oder führt der Weg zum Arbeitsplatz doch eher über Land? Fährt mitunter eine ganze Familie mit samt Einkäufen oder Reisegepäck für den gemeinsamen Jahresurlaub? Gute Kriterien für eine Vorauswahl bieten Vergleichstests in Fachzeitschriften.



Bei der Budgetplanung sollte nicht nur die Kaufsumme selbst berücksichtigt werden. Wie hoch sind die Folgekosten wie Steuer, Versicherungen und Kundendienste? Vernünftig ist auch eine kleine Rücklage für unverhoffte Reparaturen oder das Beseitigen eines Parkremplers. Größere Unfallschäden übernimmt die Kfz-Versicherung, sofern Vollkasko abgeschlossen wurde. Die GTÜ rät ebenfalls dazu, den durchschnittlichen Kraftstoff- oder Stromverbrauch mit zu berücksichtigen. Je nach Fahrzeug können die Unterscheide erheblich sein.



So unübersichtlich die Portale im Netz mit ihrem schier unerschöpflichen Angebot wirken mögen, manche Vorteile bieten sie: So ziemlich jedes Angebot lässt sich mit einem anderen vergleichen. Mit ein paar Klicks kann man herausfinden, ob der im nahen Umkreis angebotene Wagen preislich im Rahmen liegt. Das stärkt die Verhandlungsbasis gegenüber dem Verkäufer. Die Angebotsvielfalt ermöglicht zugleich, dass zahlreiche Wünsche nach Farbe oder Ausstattung erfüllt werden können.



Es liegt auf der Hand, je günstiger ein Fahrzeug angeboten wird, desto höher ist der Kilometerstand und desto intensiver wurde es genutzt. Als Laie ist es nicht leicht, ein sicheres Urteil zu fällen. Hilfreich ist stets eine aktuelle und „ohne Mängel“ absolvierte Hauptuntersuchung. Wenn aus den Unterlagen im Handschuhfach oder Rechnungen hervorgeht, dass alle Kundendienste rechtzeitig durchgeführt wurden, schafft dies zusätzliches Vertrauen. Bei Elektroautos ist ein Batterietest sinnvoll, der ihren Zustand ermittelt („State of Health“, SoH). Glücklich kann sich schätzen, wer im Familien- oder Freundeskreis jemanden hat, der sich mit Autos auskennt und bei der Fahrzeugbesichtigung versteckte Mängel aufdecken kann. Für Käufer mit wenig Erfahrung kann sich die Investition von einigen hundert Euro in einen Sachverständigen auszahlen.



Die GTÜ rät trotz Hauptuntersuchung und vieler Belege dringend zu einer Probefahrt. Wie steht es um das Startverhalten bei kaltem Motor und läuft er rund. Kommt eine „Ölfahne“ aus dem Auspuff? Fühlt sich das Fahrverhalten einwandfrei oder schwammig an? Wie verhält sich das Auto beim Beschleunigen, Bremsen und Lenken? Rasten alle Gänge leicht und ohne Kratzgeräusche ein, vor allem beim Zurückschalten? Klingt der Motor auch bei höheren Drehzahlen ruhig und vertrauenserweckend? Weisen eventuell Warnleuchten auf Defekte hin? Auch die Funktion der Klimaanlage sollte getestet werden.



Fahrzeuge von Privatanbietern sind in der Regel etwas günstiger, doch schließen sie in den meisten Fällen jegliche Gewährleistung aus. Der Verkäufer haftet allenfalls, wenn er vorsätzlich technische Mängel oder Unfallschäden verschweigt. Oder falsche Angaben macht – etwa aufgrund eines manipulierten Kilometerzählers. Autohändler hingegen haben eine gesetzliche Gewährleistungspflicht, wenn sie an Privatkunden verkaufen. Große Autohäuser und Vertragshändler bieten tendenziell die verlässlicheren Fahrzeuge. Jedoch sind besonders günstige Angebote bei ihnen eher selten zu finden, weil sie die Risiken älterer Fahrzeuge scheuen oder solcher mit starken Gebrauchsspuren. Interessant können freie Meisterbetriebe sein, die auf eine bestimmte Marke oder ein Modell spezialisiert sind. Kleine Mängel beheben sie oft noch vor dem Verkauf und andere Auffälligkeiten auch danach rasch.



Im weiten Feld zwischen Privatverkäufern und markengebundenen Vertragshändlern existieren außerdem die „Kiesplatz-“ oder „Fähnchenhändler“, wie sie salopp genannt werden. Ein buntes Feld an Fahrzeugen meist im unteren Preissegment ist hier im Angebot, darunter auch manche Exoten. Ein gründlicher Check samt Probefahrt wie bei einem privaten Anbieter ist auch hier empfehlenswert.



Wer sich Zeit nimmt, Angebote kritisch prüft und im Zweifel fachlichen Rat einholt, kann aus dem riesigen Angebot ein passendes und zuverlässiges Fahrzeug finden. (aum)