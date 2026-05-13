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Next Generation Mobility

Jeep frischt den Avenger auf

aum – 13. Mai 2026

Bei Jeep kann der überarbeitete Avenger bestellt werden. Zu den technologischen Weiterentwicklungen zählen LED-Matrix-Scheinwerfer und eine 360-Grad-Frontkamera. Im Außenbereich sorgen neue Stoßfänger für einen verbesserten Rundumschutz, während optimierte Böschungswinkel die Geländegängigkeit verbessern. Neu ins Motorenprogarmm kommt ein Dreizylinder mit 1,2 Litern Hubraum, 101 PS (74 kW) und einem maximlaen Drehmoment von 205 Newtonmetern. Er ist mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe verbunden.

Im Innenraum des Avenger kommen für eine angenehmere Haptik mehr weichere Materialien zum Einsatz. Die Selec-Terrain-Steuerung ist nun rot umrandet und gummibeschichtet und damit leichter erkenn- und bedienbar. Auffälligstes äußeres Merkmal des Modelljahrgangs 2027 ist der in den Topvarianten durch LED-Hintergrundbeleuchtung bei Nacht hervorgehobene Kühlergrill.

Anlässlich des 85-jährigen Bestehens der Marke wird der überarbeitete Avenger auch in einer speziellen Sonderedition angeboten. (aum)


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Jeep Avenger 4xe „85th Anniversary“.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Jeep Avenger 4xe „85th Anniversary“.

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Jeep Avenger, Modelljahr 2027.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Jeep Avenger, Modelljahr 2027.

Jeep Avenger, Modelljahr 2027.

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Jeep Avenger, Modelljahr 2027.

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Jeep Avenger, Modelljahr 2027.

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Jeep Avenger, Modelljahr 2027.

Jeep Avenger, Modelljahr 2027.

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Jeep Avenger 4xe, Modelljahr 2027.

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Jeep Avenger 4xe, Modelljahr 2027.

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Jeep Avenger 4xe „85th Anniversary“.

Video: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 13. Mai 2026

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