Jeep frischt den Avenger auf

Bei Jeep kann der überarbeitete Avenger bestellt werden. Zu den technologischen Weiterentwicklungen zählen LED-Matrix-Scheinwerfer und eine 360-Grad-Frontkamera. Im Außenbereich sorgen neue Stoßfänger für einen verbesserten Rundumschutz, während optimierte Böschungswinkel die Geländegängigkeit verbessern. Neu ins Motorenprogarmm kommt ein Dreizylinder mit 1,2 Litern Hubraum, 101 PS (74 kW) und einem maximlaen Drehmoment von 205 Newtonmetern. Er ist mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe verbunden.

Im Innenraum des Avenger kommen für eine angenehmere Haptik mehr weichere Materialien zum Einsatz. Die Selec-Terrain-Steuerung ist nun rot umrandet und gummibeschichtet und damit leichter erkenn- und bedienbar. Auffälligstes äußeres Merkmal des Modelljahrgangs 2027 ist der in den Topvarianten durch LED-Hintergrundbeleuchtung bei Nacht hervorgehobene Kühlergrill.



Anlässlich des 85-jährigen Bestehens der Marke wird der überarbeitete Avenger auch in einer speziellen Sonderedition angeboten. (aum)





