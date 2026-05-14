Peugeot wird Partner der Deutschen Filmakademie

Peugeot engagiert sich nicht nur in Frankreich für das Kino. Die Marke geht eine mehrjährige Partnerschaft mit der Deutschen Filmakademie ein. Als offizieller Partner des Deutschen Filmpreises – auch bekannt als „Lola“ – wird Peugeot bei der diesjährigen Verleihung am 29. Mai in Berlin den Shuttle-Service zur Verfügung stellen. Modelle wie der 408, 3008 und 5008 bringen die Nominierten, Gäste und Partner zum Veranstaltungsort und wieder zurück.

Zudem engagiert sich Peugeot als Sponsor des sogenannten „Green Rooms“ – einem zentralen Rückzugsort für Nominierte, Preisträger und weitere ausgewählte Gäste. (aum)

