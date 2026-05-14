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Next Generation Mobility

Peugeot wird Partner der Deutschen Filmakademie

aum – 14. Mai 2026

Peugeot engagiert sich nicht nur in Frankreich für das Kino. Die Marke geht eine mehrjährige Partnerschaft mit der Deutschen Filmakademie ein. Als offizieller Partner des Deutschen Filmpreises – auch bekannt als „Lola“ – wird Peugeot bei der diesjährigen Verleihung am 29. Mai in Berlin den Shuttle-Service zur Verfügung stellen. Modelle wie der 408, 3008 und 5008 bringen die Nominierten, Gäste und Partner zum Veranstaltungsort und wieder zurück.

Zudem engagiert sich Peugeot als Sponsor des sogenannten „Green Rooms“ – einem zentralen Rückzugsort für Nominierte, Preisträger und weitere ausgewählte Gäste. (aum)

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Claudia Loewe, Geschäftsführerin Deutsche Filmakademie Produktion GmbH, und Vincent Ricoux, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland, vereinbaren eine mehrjährige Kooperation.

Claudia Loewe, Geschäftsführerin Deutsche Filmakademie Produktion GmbH, und Vincent Ricoux, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland, vereinbaren eine mehrjährige Kooperation.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

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Claudia Loewe, Geschäftsführerin Deutsche Filmakademie Produktion GmbH, und Vincent Ricoux, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland, vereinbaren eine mehrjährige Kooperation.

Claudia Loewe, Geschäftsführerin Deutsche Filmakademie Produktion GmbH, und Vincent Ricoux, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland, vereinbaren eine mehrjährige Kooperation.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

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Filmakademie-Geschäftsführerin Anne Leppin, Peugeot-Deutschlandgeschäftsführer Vincent Ricoux und Claudia Loewe, Produzentin des Deutschen Filmpreises, vereinbaren eine mehrjährige Kooperation (von links).

Filmakademie-Geschäftsführerin Anne Leppin, Peugeot-Deutschlandgeschäftsführer Vincent Ricoux und Claudia Loewe, Produzentin des Deutschen Filmpreises, vereinbaren eine mehrjährige Kooperation (von links).

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

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Filmakademie-Geschäftsführerin Anne Leppin, Peugeot-Deutschlandgeschäftsführer Vincent Ricoux und Claudia Loewe, Produzentin des Deutschen Filmpreises, vereinbaren eine mehrjährige Kooperation (von links).

Filmakademie-Geschäftsführerin Anne Leppin, Peugeot-Deutschlandgeschäftsführer Vincent Ricoux und Claudia Loewe, Produzentin des Deutschen Filmpreises, vereinbaren eine mehrjährige Kooperation (von links).

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

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