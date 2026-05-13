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Next Generation Mobility

Der AvD präsentiert Simracing und nächtliches Driften

aum – 13. Mai 2026

Die Tuning World Bodensee will ab morgen und bis Sonntag Besucher mit über 1000 getunten Autos auf dem Messegelände Friedrichshafen begeistern. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) präsentiert sich auf einer der größten Tuning- und Lifestylemessen Europas mit einem eigenen Stand und der letztmaligen Chance zur Qualifikation zu den AvD German Simracing Masters (GSM).

Auf zwei Rennsimulatoren von Zeeem können sich Teilnehmer messen. Diejenigen mit den besten Rundenzeiten qualifizieren sich für das Finale am 13. und 14. Juni in Aschaffenburg. Die reale Rennstrecke wird durch Motion-Plattform, große Curved Displays, Motorsport-Pedale, FIA-Schalensitze und professionelle Software förmlich spürbar.

Zudem präsentiert sich die AvD Drift Championship am Bodensee auch mit einer Nachtveranstaltung am Freitag. Dazu kommt während der Messe ein reichhaltiges Programm mit Freestyle-Shows und dem European Tuning Showdown, eine „Fast Females Area“, eine Sonderschau zu 50 Jahren VW Golf GTI auf 6000 Quadratmetern und ein Industry Hub.

Die Veranstalter und die über 700 Aussteller erwarten an den vier Tagen mehr als 100.000 Besucher. (aum)

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Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) richtet das Qualifying für das German Simracing Masters 2026 aus. Gefahren wird mit einem virtuellen Porsche 911 GT3 R auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings.

Photo: GSM/AvD/Zeeem via Autoren-Union Mobilität

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AvD Drift Championship.

AvD Drift Championship.

Photo: AvD via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 13. Mai 2026

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