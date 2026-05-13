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Next Generation Mobility

Jaguar fängt bei eins an

aum – 13. Mai 2026

Noch in diesem Jahr wird Jaguar auf die internationale Automobilbühne zurückkehren. Der angekündigte luxuriöse viertürige Elektro-GT wird Type 01 heißen. Mit dieser Bezeichnung greift Jaguar die traditionelle Modellbenennung wie C-Type und E-Type wieder auf. Die „0“ steht für den elektrischen Antrieb und null Abgasemissionen, die „1“ kennzeichnet den Type 01 als ersten Jaguar einer neuen Ära.

Angetrieben wird das Modell von drei Motoren, die zusammen mehr als 736 kW (1000 PS) leisten und über 1300 Newtonmeter Drehmoment liefern. Entwickelt, konstruiert und gebaut wird der Jaguar Type 01 in Großbritannien. (aum)

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Prototyp des Jaguar Type 01 in der Wintererprobung.

Prototyp des Jaguar Type 01 in der Wintererprobung.

Photo: Jaguar via Autoren-Union Mobilität

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Der viertürige vollelektrische GT von Jaguar wird Type 01 heißen.

Der viertürige vollelektrische GT von Jaguar wird Type 01 heißen.

Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Der viertürige vollelektrische GT von Jaguar wird Type 01 heißen.

Video: Jaguar via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 13. Mai 2026

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