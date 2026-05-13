Die Kraftstoffpreise sinken

Die Kraftstoffpreise sind im Vergleich zur Vorwoche erneut deutlich gesunken. Wie der ADAC ermittelt hat, kostet ein Liter Super E10 gegenüber der Vorwoche 5,2 Cent weniger, ein Liter Diesel ist im Schnitt 11,2 Cent günstiger geworden. Beide Kraftstoffsorten liegen damit unter der Marke von zwei Euro: Für Super E10 müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer im bundesweiten Mittel je Liter 1,973 Euro bezahlen, für einen Liter Diesel 1,983 Euro.

Der deutliche Rückgang der Spritpreise dürfte laut ADAC vor allem der Energiesteuersenkung zu verdanken sein. Der Tankrabatt, der die finanziellen Folgen des Irankriegs für die Autofahrer ein Stück weit abfedern soll, beträgt rund 17 Cent je Liter. Allerdings wird auch heute, knapp zwei Wochen nach Beginn Tankrabatts, die Steuersenkung nach Ansicht des ADAC zwar großteils, aber noch nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben. Es besteht somit weiterhin Potenzial für Preissenkungen an den Zapfsäulen, zumal der Automobilclub das Preisniveau bereits seit Wochen als grundsätzlich zu hoch einstuft.



Ein weiterer wesentlicher Grund für den Rückgang der Kraftstoffpreise sind die im Wochenvergleich ebenfalls niedrigeren Rohölnotierungen. So kostete ein Barrel Rohöl der Sorte Brent vor einer Woche rund 110 US-Dollar, aktuell sind es gut fünf US-Dollar weniger. Tankrabatt und günstigerer Rohölpreis zusammen hätten nach Meinung des ADAC allerdings zu weiter sinkenden Spritpreisen als aktuell führen müssen. (aum)

