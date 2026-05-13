Über 22.000 Ducati-Fahrer versammelten sich weltweit

Weltweit mehr als 22.000 Ducati-Fans kamen bei der fünften Ausgabe der Aktion „We ride as one“ zusammen, um diesmal auch das 100-jährige Jubiläum der Marke zu feiern. Die in Kooperation mit örtlichen Händlern und den offiziellen Ducati-Clubs organisierten Treffen fanden in über 70 Ländern statt. Zu den Austragungsorten gehörten unter anderem London, Berlin und Paris, New York und Las Vegas, São Paulo, Bogotá und Santiago de Chile sowie Tokio, Shanghai, Bangkok, Neu-Delhi, Sydney und Kapstadt.

Auch in Deutschland trafen sich zahlreiche Ducati-Fahrer. 170 von ihnen formten bei Audi Sport in Neckarsulm eine „100“, wie auch andere Teilnehmer an anderen orten der Welt. Weitere Treffpunkte waren der Luftschiffhangar in Mülheim und der Sachsenring, wo Teilnehmer aus ganz Deutschland gemeinsam mit IDM-Champion Lukas Tulovic und seinem Teamkollegen Lorenzo Zanetti Runden auf der Rennstrecke drehten. Ausfahrten fanden außerdem in Städten wie Nürnberg, Berlin, Aschaffenburg und München statt.



Das Jubiläum selbst wird dann noch einmal groß bei der World Ducati Week am ersten Juliwochenende in Misano gefeiert. (aum)