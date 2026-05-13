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Next Generation Mobility

Über 22.000 Ducati-Fahrer versammelten sich weltweit

aum – 13. Mai 2026

Weltweit mehr als 22.000 Ducati-Fans kamen bei der fünften Ausgabe der Aktion „We ride as one“ zusammen, um diesmal auch das 100-jährige Jubiläum der Marke zu feiern. Die in Kooperation mit örtlichen Händlern und den offiziellen Ducati-Clubs organisierten Treffen fanden in über 70 Ländern statt. Zu den Austragungsorten gehörten unter anderem London, Berlin und Paris, New York und Las Vegas, São Paulo, Bogotá und Santiago de Chile sowie Tokio, Shanghai, Bangkok, Neu-Delhi, Sydney und Kapstadt.

Auch in Deutschland trafen sich zahlreiche Ducati-Fahrer. 170 von ihnen formten bei Audi Sport in Neckarsulm eine „100“, wie auch andere Teilnehmer an anderen orten der Welt. Weitere Treffpunkte waren der Luftschiffhangar in Mülheim und der Sachsenring, wo Teilnehmer aus ganz Deutschland gemeinsam mit IDM-Champion Lukas Tulovic und seinem Teamkollegen Lorenzo Zanetti Runden auf der Rennstrecke drehten. Ausfahrten fanden außerdem in Städten wie Nürnberg, Berlin, Aschaffenburg und München statt.

Das Jubiläum selbst wird dann noch einmal groß bei der World Ducati Week am ersten Juliwochenende in Misano gefeiert. (aum)

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Neckarsulm.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Neckarsulm.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ am Lufthangar in Mühlheim.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ am Lufthangar in Mühlheim.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ auf dem Sachsenring.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ auf dem Sachsenring.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Aschaffenburg.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Aschaffenburg.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in den Niederlanden.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in den Niederlanden.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Madrid.

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Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in London.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in London.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in London.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in London.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in London.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in London.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Kroatien.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Kroatien.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Kroatien.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Kroatien.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Warschau.

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Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Dublin.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Bournemouth.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Bournemouth.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Donington.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Rio de Janeiro.

Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Rio de Janeiro.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Rio de Janeiro.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ auf Bali.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Sao Paulo.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Chicago.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Casablanca.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Las Vegas.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“ in Veracruz.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“.

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Ducati-Aktionstag „We ride as one 2026“.

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