Opel fährt drei GSE in Klagenfurt auf

Von heute bis Samstag findet im österreichischen Klagenfurt die „XS Carnight Wörthersee Edition“ statt. Zu den Fahrzeugausstellungen und weiteren Veranstaltungen werden rund 25.000 Besucher erwartet. Opel wird am Samstag auf der Messe Klagenfurt gleich drei GSE-Modelle präsentieren. Neben dem 207 kW (281 PS) starken Mokka GSE, der in 5,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt, ist auch der Corsa GSE zu sehen. Die sportlichste Ausgabe von Deutschlands beliebtestem Kleinwagen verfügt ebenfalls über einen Elektroantrieb mit 281 PS, ist aufgrund des geringeren Gewichts jedoch fast eine halbe Sekunde schneller auf Tempo 100 (5,5 Sekunden) als der Mokka GSE. Die Markteinführung ist noch für dieses Jahr geplant.

Drittes Fahrzeug im Bunde ist der Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. Die zur Realität gewordene Studie aus der Rennsimulation Gran Turismo 7 bietet eine Systemleistung von 588 kW (800 PS), 800 Newtonmeter Drehmoment, eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in zwei Sekunden sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h. In Klagenfurt ist das Konzeptfahrzeug in einem neuen schwarz-grauen Mattdesign zu sehen. (aum)



