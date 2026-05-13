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Next Generation Mobility

Euro NCAP appelliert an Besitzer älterer MG 3

aum – 13. Mai 2026

Nachdem Euro NCAP im vergangenen Jahr beim Crashtest des MG 3 festgestellt hatte, dass sich der Fahrersitz bei einem Aufprall aus der Verankerung lösen kann, sind offenbar noch nicht alle Besitzer dem Rückruf gefolgt. Die Verbraucherschutzorganisation bittet daher dringend darum, dies nachzuholen, sofern bislang noch kein Händler kontaktiert wurde. Betroffen sind alle vor August 2025 produzierten Modelle. Sie werden kostenlos nachgerüstet. Bei späteren Fahrzeugen hat der Hersteller den Fehler behoben und die Gefahr beseitigt. Das bestätigte Euro NCAP auch in anschließenden Tests. (aum)





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MG 3.

MG 3.

Photo: MG Motor via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 13. Mai 2026

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