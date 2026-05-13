Euro NCAP appelliert an Besitzer älterer MG 3

Nachdem Euro NCAP im vergangenen Jahr beim Crashtest des MG 3 festgestellt hatte, dass sich der Fahrersitz bei einem Aufprall aus der Verankerung lösen kann, sind offenbar noch nicht alle Besitzer dem Rückruf gefolgt. Die Verbraucherschutzorganisation bittet daher dringend darum, dies nachzuholen, sofern bislang noch kein Händler kontaktiert wurde. Betroffen sind alle vor August 2025 produzierten Modelle. Sie werden kostenlos nachgerüstet. Bei späteren Fahrzeugen hat der Hersteller den Fehler behoben und die Gefahr beseitigt. Das bestätigte Euro NCAP auch in anschließenden Tests. (aum)









