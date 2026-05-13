Milan Nedeljković wird Vorstandsvorsitzender von BMW

Milan Nedeljković (57) ist neuer Vorstandsvorsitzender des BMW-Konzerns. Er löst Oliver Zipse ab, der seine Vorstandstätigkeit nach insgesamt 35 Jahren im Unternehmen planmäßig beendet.

Nedeljković ist seit 2019 Produktionsvorstand. Seine berufliche Laufbahn bei BMW begann er 1993 als Trainee. Seither sammelte er umfassende internationale Erfahrung und war in verschiedenen leitenden Funktionen tätig – unter anderem in den Werken Oxford, Leipzig und München sowie als Leiter der Unternehmensqualität. Sein Vertrag als Vorstandsvorsitzender läuft bis zum Jahr 2031.



Nachfolger als Produktionsvorstand wird Raymond Wittmann (47). Er ist seit 2015 bei der BMW Group tätig und verantwortete seit zwei Jahren den Bereich Konzernstrategie und -entwicklung. Zuvor bekleidete er mehrere Führungspositionen in unterschiedlichen Konzernressorts. (aum)



