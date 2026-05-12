Peugeot tritt bei den Filmfestspielen in Cannes auf

Seit vergangenem Jahr engagiert sich Peugeot für das französische Kino und tritt ab heute bei den Filmfestspielen in Cannes in Erscheinung. Die Marke hat den Spielfilm „Das Phantom der Oper“ unterstützt und dort auch zwei Fahrzeuge platziert: den aktuellen 408 und ein 504 Cabriolet von früher. Letzteres wird im Rahmen einer Ausstellung in Cannes vor dem Carlton im Mittelpunkt stehen, um an die Kommunikationskampagne des Films anzuknüpfen. Zudem tritt Peugeot bei weiteren Veranstaltungen in Erscheinung und präsentiert in Zusammenarbeit mit der Illustrierten „Paris Match“ eine Fotoausstellung, die die Verbindung zwischen Kino und Automobil zeigt. Begleitet wird der Auftritt in Cannes (-23.5.) von exklusiven Inhalten auf den Social-Media-Kanälen der Marke. (aum)









