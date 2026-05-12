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Next Generation Mobility

Peugeot tritt bei den Filmfestspielen in Cannes auf

aum – 12. Mai 2026

Seit vergangenem Jahr engagiert sich Peugeot für das französische Kino und tritt ab heute bei den Filmfestspielen in Cannes in Erscheinung. Die Marke hat den Spielfilm „Das Phantom der Oper“ unterstützt und dort auch zwei Fahrzeuge platziert: den aktuellen 408 und ein 504 Cabriolet von früher. Letzteres wird im Rahmen einer Ausstellung in Cannes vor dem Carlton im Mittelpunkt stehen, um an die Kommunikationskampagne des Films anzuknüpfen. Zudem tritt Peugeot bei weiteren Veranstaltungen in Erscheinung und präsentiert in Zusammenarbeit mit der Illustrierten „Paris Match“ eine Fotoausstellung, die die Verbindung zwischen Kino und Automobil zeigt. Begleitet wird der Auftritt in Cannes (-23.5.) von exklusiven Inhalten auf den Social-Media-Kanälen der Marke. (aum)





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Unter dem Motto „Der Löwe liebt das Kino“ unterstützt Peugeot 2026 Veranstaltungen rund um den französischen Film.

Unter dem Motto „Der Löwe liebt das Kino“ unterstützt Peugeot 2026 Veranstaltungen rund um den französischen Film.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 06. Mai 2026

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