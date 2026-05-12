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Lügendetektor trifft auf Alfa Romeo Junior

aum – 12. Mai 2026

Der spanische Schauspieler Pedro Alonso ist erneut in einem Spot für den Alfa Romeo Junior zu sehen. Der Netflix-Star, bekannt aus der Serie „Haus des Geldes“ und dem Ableger „Berlin“, wird darin einem Lügendetektortest unterzogen. Erst als der Schlüssel zu einem Alfa Romeo Junior ins Spiel kommt, muss der bis dahin standhafte Alonso einsehen: Das Herz lügt nie. Das Video „Interrogation“ (Verhör) ist unter anderem auf Youtube verfügbar.

Die Kampagnenserie „Learn to love again“ zum Alfa Romeo Junior begann mit dem Clip „Salesman“ (Verkäufer), in dem sich die Figur von Alonso von rationalen Mustern löst, um sich der emotionalen Intuition hinzugeben. In der zweiten Episode mit dem Titel „Cuore Matto“ (Verrücktes Herz) taucht eine Frau auf, die sich nun im dritten Teil als Undercover-Agentin entpuppt und der den Reigen rund um den Alfa Romeo Junior schließt. Das Spin-off „Berlin“ wird dagegen ab 15. Mai mit der zweiten Staffel fortgesetzt. (aum)

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Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior mit Pedro Alonso.

Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior mit Pedro Alonso.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior mit Pedro Alonso.

Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior mit Pedro Alonso.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior mit Pedro Alonso (ganz links)

Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior mit Pedro Alonso (ganz links)

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior mit Pedro Alonso.

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Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior.

Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior.

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Werbespot „Interrogation“ (Verhör) für den Alfa Romeo Junior.

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