Peugeot segelt wieder für saubere Meere

Segeln für den guten Zweck: Auch in diesem Jahr verbindet die „Peugeot Ocean Trophy“ sportlichen Wettbewerb mit Engagement für den Schutz der Meere. Rund 20 Schauspieler sind gemeinsam wieder in der Ägäis unterwegs, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen und konkrete Umweltaktionen vor Ort umzusetzen. Mit dabei sind unter anderem Paula Schramm, Christoph M. Ohrt und Wotan Wilke Möhring.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Regatta stehen erneut der Erhalt der Meere sowie ein bewussterer Umgang mit Ressourcen im Alltag. So sammeln die Teilnehmer Plastikmüll an Küstenabschnitten und sieben Mikroplastik aus dem Meer. Gleichzeitig soll die Aktion dazu anregen, alltägliche Gewohnheiten zu hinterfragen und Müll gezielt zu vermeiden.



Begleitet wird die einwöchige Regatta von elektrifizierten Modellen von Peugeot, die für Fahrten über Land bereitstehen. Im Fokus stehen in diesem Jahr insbesondere der 5008 und der Expert mit Doppelkabine.



Das Engagement des Autoherstellers wurde im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025 ausgezeichnet. Die Peugeot Ocean Trophy wird gemeinsam mit Marinepool als Partner organisiert. Das Unternehmen zählt zu den führenden Marken für funktionale Segelbekleidung, Sicherheitsausrüstung und maritime Fashion. Für die Regatta stattet Marinepool die Teams mit entsprechender Kleidung aus.



Reportage-Teams großer deutscher Sender begleiten die Regatta und berichten teilweise live über die Umweltprojekte und deren Anliegen. (aum)



