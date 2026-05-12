Saarländer tanken am günstigsten

Schleswig-Holstein und Hamburg sind derzeit die beiden Bundesländer mit den höchsten Kraftstoffpreisen. Laut aktueller ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise ist Schleswig-Holstein mit durchschnittlich 1,984 Euro für den Liter Super E10 derzeit Schlusslicht im Benzin-Ranking der 16 Bundesländer. Bei Diesel liegt der Stadtstaat Hamburg auf dem letzten Platz: Ein Liter kostet dort im Mittel 1,996 Euro. Nur unwesentlich günstiger sind die Bundesländer Hamburg und Brandenburg bei Super E10, bei Diesel liegen Schleswig-Holstein und Hessen auf den Plätzen 14 und 15.

Mit Abstand am günstigsten tanken momentan im Saarland. Für einen Liter Super E10 zahlt man im kleinsten deutschen Flächenland 1,930 Euro. Auch bei Diesel hat das Saarland die Nase vorn: Ein Liter kostet im Schnitt 1,928 Euro. Weitere günstige Bundesländer sind bei Benzin Bayern und Bremen. Bei Diesel folgen auf den Plätzen zwei und drei Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Das Saarland gehört wegen seiner hohen Tankstellendichte, aber auch wegen der Nähe zum vergleichsweise günstigen Tankland Luxemburg oftmals zu den eher preiswerteren deutschen Bundesländern.



Nach Senkung der Energiesteuer sind die Preise laut ADAC zuletzt nicht nur im bundesweiten Durchschnitt unter die Marke von zwei Euro gesunken, auch in allen Bundesländern liegen sie derzeit darunter. Allerdings ist aufgrund der neuen Österreich-Regelung kurz vor 12 Uhr die Phase mit den niedrigsten Kraftstoffpreisen im Tagesverlauf, die Preise steigen nach 12 Uhr deutlich. Angesichts erneut kletternder Ölpreise könnte ohnehin in ganz Deutschland wieder eine Verteuerung an den Zapfsäulen bevorstehen, befürchtet der Automobilclub. (aum)

