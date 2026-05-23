Es gibt Fahrzeuge, die einen lediglich unterhalten, und andere, die einen in eine andere Welt entführen. Der Aston Martin DB12 S zählt zweifellos zu Letzteren. Er stellt mit 700 PS (515 kW) und 800 Newtonmetern Drehmoment die leistungsstärkste Variante der Baureihe dar. Mit einem Einstiegspreis von 250.000 Euro für das Coupé und 266.000 Euro für das Cabrio, bei Aston Martin traditionell Volante genannt, bewegt er sich in einer Liga, die Exklusivität verspricht. Der britische Bolide paart Komfort für weite Distanzen mit spürbar gesteigerter Dynamik, ohne seinen Kern als Langstreckenfahrzeug zu verlieren.

Unter der Haube sitzt der 4,0-Liter-V8-Biturbo als Front-Mittelmotor, der eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,4 Sekunden ermöglicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 325 km/h. Besonders das breite Drehmomentband macht den Motor alltagstauglich, und die 262 Liter Kofferraumvolumen reichen zumindest für ein Weekend auswärts. Der stets Gänsehaut erzeugende V8-Sound bleibt im Normalbetrieb eher dezent, mit hedonistischem Gasfuß kribbelt allerdings der ganze Körper und im Tunnel wird es infernalisch. Man fährt dieses Auto nicht, man erlebt es. (aum)