Eon richtet 34 neue Ladepunkte ein

Eon treibt den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Deutschland weiter voran und nimmt im Rahmen des Deutschlandnetzes des Bundesministeriums für Verkehr (BMV) in Niedersachsen vier neue Schnellladestandorte in Betrieb. Neue regionale Ladehubs entstehen in Neustadt am Rübenberge (bei Hannover), Bad Zwischenahn (bei Oldenburg) und Schneverdingen (Lüneburger Heide). Darüber hinaus sind im Auftrag der Autobahn GmbH Eon-Ladestationen am Rastplatz „Mahndorfer Marsch“ an der Autobahn 1 in Bremen an der Grenze zu Niedersachsen in Betrieb gegangen.

Alle installierten Ladestationen verfügen über eine Leistung von bis zu 400 Kilowatt. An Standorten mit mindestens acht Ladepunkten steht zudem ein extralanger Stellplatz zur Verfügung, der das Laden elektrischer Transporter oder von E-Autos mit Anhänger ermöglicht. Die Ladevorgänge lassen sich bequem mit gängigen Ladekarten und Lade-Apps – etwa der „Eon Drive“-App – oder per Kreditkartenterminal an der Ladesäule starten und bezahlen.



„Wo immer möglich integrieren wir ein digitales Informationssystem: Schon beim Heranfahren sehen unsere Kundinnen und Kunden freie Ladeplätze und den aktuellen Ad-hoc-Preis – für maximale Transparenz und ein entspanntes Ladeerlebnis“, erläutert Timo Sillober, CEO von Eon Drive Infrastructure. Geladen wird stets mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien.



Zur Unterstützung eines nachhaltigen Betriebs verfügt der Eon-Ladepark in Neustadt am Rübenberge zudem über drei Dächer mit Photovoltaikanlagen mit insgesamt 27 Kilowattpeak Nennleistung. Die erzeugte Energie wird direkt für den Ladebetrieb vor Ort genutzt. Die sechs Ladestationen mit insgesamt zwölf Ladepunkten für E-Autos befinden sich in der Nähe der B 6 am Famila-Supermarkt im Gewerbegebiet am Rudolf-Diesel-Ring 30. Einkauf und Ladestopp lassen sich so gut kombinieren.



Auch der neue Schnellladestandort in Schneverdingen (Am Vogelsang 12, nahe der B 3) befindet sich auf dem Parkplatz des dortigen Famila-Marktes, sodass der Ladevorgang mit Lebensmitteleinkäufen, einem Besuch bei der Post oder einem Kaffee verbunden werden kann. Acht Schnellladepunkte stehen Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Besucherinnen und Besuchern der Lüneburger Heide dort zur Verfügung. Ein T-förmiges Designelement an den Ladestationen gibt Autofahrerinnen und Autofahrern Orientierung und zeigt die Verfügbarkeit der Ladeplätze sowie den Ad-hoc-Preis an.



Im Regional- und Ausflugsverkehr rund um das Bad Zwischenahner Meer bietet der Schnellladestandort am Landcafé Neumann einen Ladestopp in idyllischer Lage. Während das Elektroauto in knapp einer halben Stunde volllädt, lädt der Garten des Cafés zu einer Pause ein. Der Standort mit acht Ladepunkten an der Wiefelsteder Straße 12 in Bad Zwischenahn liegt in unmittelbarer Nähe zum See und eignet sich gleichermaßen für Touristinnen und Touristen sowie durchfahrende Ammerländer.



An der A 1 in Bremen an der Grenze zu Niedersachsen betreibt Eon am Rastplatz „Mahndorfer Marsch“ drei überdachte 400-kW-Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunkten.



Mit dem Deutschlandnetz schafft das Bundesverkehrsministerium gemeinsam mit Ladestationsbetreibern 9000 zusätzliche Schnellladepunkte für Elektroautos an mehr als 1000 Standorten. Insgesamt werden rund 2,3 Milliarden Euro in die Errichtung und den Betrieb der Standorte investiert. Die Ladestationen entstehen in ländlichen Regionen, in Städten und an unbewirtschafteten Autobahnrastanlagen. Weitere Eon-Standorte für den Ausbau des Deutschlandnetzes befinden sich bereits in der Bauphase. (aum)