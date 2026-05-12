Der Renault 4 für Sonne, Strand und Meer

Wem das Faltdach des bald erhältlichen „Plein Sud“ nicht weit genug geht, für den zeigt Renault die Studie Premiere R 4 JP 4x4 Concept. Das Fahrzeug wird am 18. Mai im Rahmen der French Open in Paris enthüllt und erinnert mit seiner Mischung aus Strandbuggy und Pick-up an die historischen R4-Modelle Plein Air (1969) und JP4 (1981). Das vierte Konzeptfahrzeug auf Basis des modernen Renault 4 Electric verfügt über Allradantrieb und ist in perlmuttartigem Smaragdgrün lackiert, das zwei frühere Grüntöne des R 4 L neu interpretiert. Die Karosseriefarbe bildet zudem einen starken Kontrast zum orangefarbenen Innenraum.

Neben zwei minimalistischen Türen, die sich auf herkömmliche Weise öffnen lassen, verfügt der JP 4x4 Concept über ein offenes Dach ohne Softtop, dessen Streben in Form eines Kreuzes maximale Steifigkeit bieten, sowie über eine Heckklappe, die sich wie die Bordwand eines Pick-ups nach unten klappen lässt. Auf dem Dach ist ein Surfbrett festgeschnallt, im Kofferraum sind Skateboards untergebracht. Die Schalensitze erinnern an die legendären „Ägyptische-Mumie“-Sitze mit integrierten Kopfstützen, die in den 1970er Jahren in verschiedenen Renault-Modellen zum Einsatz kamen. Der Stoffbezug besteht aus einer Mischung aus Krepp- und diagonalen Mesh-Elementen. Auch die Türverkleidungen, die Kofferraumumrandung und das Armaturenbrett sind mit Stoff bezogen; auf der Beifahrerseite des Armaturenbretts befindet sich ein Haltegriff. Die Mittelkonsole ist schwebend gestaltet.



Technisch basiert das Concept-Car auf derselben Plattform wie der 2025 vorgestellte Renault 4 Savane 4x4 Concept. Die Bodenfreiheit liegt anderthalb Zentimeter höher als beim regulären Renault 4 E-Tech. Hinzu kommen spezielle 18-Zoll-Reifen sowie eine um zwei Zentimeter breitere Spur. Ein zweiter Elektromotor an der Hinterachse sorgt für permanenten Allradantrieb.



Neben dem JP 4x4 Concept feiert auch das Showcar Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric beim Tennisturnier sein Debüt. Es ist in der Version Plein Sud mit elektrisch betätigtem Stoffdach zu sehen. Die Sonderedition ist ab Herbst sowohl in dieser Ausführung als auch mit festem Dach erhältlich. In den Ausstattungsvarianten Techno und Iconic kann der Plein Sud bereits bestellt werden. Die Preise beginnen bei 36.300 Euro. In Paris präsentiert wird außerdem die Roland-Garros-Version des R 5 E-Tech Electric. (aum)