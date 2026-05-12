Die Bahn macht ein Angebot für die Fahrt in den Urlaub

Hohe Spritpreise und steigende Flugkosten: Die Deutsche Bahn will Familien im Sommerurlaub mit einem neuen Angebot entgegenkommen. „Wir machen allen Familien, die in der aktuellen Krise verunsichert auf die näher rückenden Sommerferien schauen, ein besonderes Angebot“, kündigt DB-Chefin Evelyn Palla ein geplantes Familienticket an. Es soll ab Juni buchbar sein. Zum Pauschalpreis von 99,99 Euro können bis zu fünf Familienmitglieder mit Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn innerhalb Deutschlands hin und zurück verreisen. Die Sitzplatzreservierung für den ICE ist im Preis enthalten.

Für die rund 800 Kilometer von Hamburg nach München fallen bei einer Hin- und Rückfahrt mit dem Familienauto aktuell deutlich über 200 Euro an – also mehr als doppelt so viel wie für die Urlaubsfamilienflatrate, wirbt die Bahn für ihr Angebot. Weitere Einzelheiten sollen im nächsten Monat bekannt gegeben werden. Das Angebot soll während der Sommerferien in allen Bundesländern gelten – also vom 29. Juni bis zum 14. September. (aum)

