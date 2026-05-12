Wenn der Neuwagen noch ausdünstet …

Der typische Geruch eines Neuwagens ist tückisch, denn er entsteht unter anderem durch Chemikalien, die nach der Produktion vor allem aus den verwendeten Kunststoffen und Klebern ausdünsten – sich also sprichwörtlich in Luft auflösen. Dabei werden auch Stoffe freigesetzt, die in bestimmten Konzentrationen gesundheitsgefährdend sein können. Der ADAC hat gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Bauphysik untersucht, wie hoch die Konzentration an Schadstoffen bei verschiedenen Fahrzeugen ist. Zudem wurde eine subjektive Geruchsbewertung vorgenommen.

Für die Tests wurden fünf Fahrzeuge im Alter zwischen 39 und 216 Tagen in einer klimatisierten Messkammer untersucht. Dort können die Schadstoffemissionen im Innenraum bei unterschiedlichen Temperaturen ermittelt werden. Unter den untersuchten Stoffen ist der Summenwert der Kohlenwasserstoffverbindungen, kurz TVOC, ein wichtiger Indikator für die Beschreibung der Innenraumluftqualität. Unter den TVOC finden sich potenziell gesundheitsgefährdende Chemikalien wie Formaldehyd, Benzol oder Xylole.



Generell sind die Schadstoffkonzentrationen im Innenraum umso höher, je jünger das Fahrzeug ist. Betrachtet man den TVOC-Wert, liegen zwar alle untersuchten Autos über dem vom Umweltbundesamt festgelegten Referenzwert, erreichen jedoch keine gefährlichen Konzentrationen. Bei einem rund einen Monat alten Golf e-TSI war die Konzentration aller Kohlenwasserstoffe in der Luft mehr als fünfmal so hoch wie bei einem 200 Tage alten Fahrzeug desselben Typs. Auch bei einem 116 Tage alten BYD Seal 6 Touring ergaben die Messungen einen vergleichsweise hohen Wert. Einen gesetzlich verpflichtenden Grenzwert gibt es bislang nur für Formaldehyd – und auch diesen erst ab 2027. Neben den drei genannten Modellen wurden noch ein Hyundai Kona Hybrid (216 Tage alt) und ein Dacia Spring (92 Tage alt) untersucht.



Alle überprüften Fahrzeuge lagen im Umgebungsmodus – also bei 23 Grad Celsius – unter dem künftigen Grenzwert. Wurden die Fahrzeuge künstlich erhitzt, etwa so, als ob sie in der Sonne stehen würden, stiegen die Werte jedoch an. Die höchste Konzentration wurde erneut beim neuen Golf gemessen. In allen Fällen bewirkte das Einschalten der Lüftung eine deutliche Senkung der Messwerte.



Dieser Hinweis ist besonders für Neuwagenkäufer wichtig: Sollte es im Fahrzeug unangenehm riechen, führt ein Durchlüften vor Fahrtantritt zu einer merklichen Reduktion der Schadstoffe in der Luft. Sollte auch nach mehreren Wochen noch ein ungewöhnlich starker Geruch vom Fahrzeug ausgehen, können Käufer den Mangel laut ADAC schriftlich beim Händler reklamieren. Das exakte Fahrzeugalter lässt sich nur über das sogenannte COC-Papier ermitteln, denn dort wird das Datum der Endabnahme in der Fabrik vermerkt. Im Fahrzeugschein findet sich meist nur das Datum der Erstzulassung. Je nach Lagerdauer des Autos kann dieses jedoch mehrere Monate vom Herstellungsdatum abweichen. (aum)



