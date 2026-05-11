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Next Generation Mobility

Der Kia Seltos ist Klassenbester

aum – 11. Mai 2026

Mit einer Länge von 4,43 Metern ist der neue Kia Seltos gewissermaßen das Verbrenner-Gegenstück zum Kia EV4, dem er auch optisch ein wenig ähnelt. Intern positioniert sich das neue Kompakt-SUV zwischen dem Kia X-Ceed und dem Kia Sportage. Das neue Modell ist ab sofort in Deutschland bestellbar. Zur Markteinführung Ende Juni wird es zunächst mit einem 180 PS (132 kW) starken 1,6-Liter-Turbobenziner angeboten und ist wahlweise mit Front- oder Allradantrieb erhältlich.

Der Motor liefert ein maximales Drehmoment von 265 Newtonmetern. Je nach Antriebskonfiguration beschleunigt der Seltos in 8,8 bis 9,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht Höchstgeschwindigkeiten zwischen 200 und 208 km/h.

Im Cockpit verfügt der Seltos über ein Panoramadisplay mit zwei 12,3-Zoll-Bildschirmen und bietet ein hohes Maß an Konnektivität. Das Kofferraumvolumen beträgt klassenbeste 536 bis 1.511 Liter, die maximale Anhängelast liegt bei 1,3 Tonnen.

Die Preise beginnen bei 34.190 Euro. Ende des Jahres wird die Antriebspalette zudem um eine Hybridversion erweitert. (aum)

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Kia Seltos.

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Photo: Kia via Autoren-Union Mobilität

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