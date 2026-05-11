Offen fahren mit 1080 PS

Mit dem Fenomeno Roadster hat Lamborghini seinen bislang leistungsstärksten offenen Sportwagen präsentiert. Lediglich 15 Exemplare des 1080 PS (794 kW) starken Hybrid-Hypercars werden gebaut. Der Antrieb setzt sich aus einem 6,5-Liter-V12-Saugmotor mit 835 PS (614 kW) und 725 Newtonmetern Drehmoment sowie drei Elektromotoren – zwei an der Vorderachse und einer über dem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe – zusammen. Der Fenomeno Roadster beschleunigt in 2,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, in 6,8 Sekunden von 0 auf 200 km/h und erreicht Geschwindigkeiten von über 340 km/h. Die 7-kWh-Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht zudem einen rein elektrischen Fahrmodus.

Das Fahrzeug vereint ein vollständig aus Multitechnologie-Carbonfaser gefertigtes Monocoque mit einer Frontstruktur aus Forged Composite. Das Chassis mit vesrtellbaren Rennstoßdämpfern basiert auf einer von der Luft- und Raumfahrt inspirierten Struktur namens Monofuselage. Ein zusätzlicher Spoiler auf der Windschutzscheibe lenkt den Luftstrom über das Cockpit hinweg und führt ihn in den neuen Motorraum. Auf diese Weise wird der V12 unter allen Fahrbedingungen effizient mit Kühlluft versorgt – selbst ohne den beim Fenomeno Coupé genutzten Lufteinlass. Gleichzeitig werden Turbulenzen und Vibrationen reduziert. An die Luftfahrt angelehnt ist auch die Cockpitgestaltung mit Schaltern im Stil eines Flugzeugs. (aum)



