Fahrbericht Cupra Raval: Kleiner Rebell mit großem Aufpreis

Mit dem Raval eröffnet Cupra die neue elektrische Kleinwagenfamilie des VW-Konzerns. Der erste Vertreter der neuen „Urban Electric Cars“ trägt den Namen eines Szeneviertels Barcelonas und soll die Straßen mit „seinem rebellischen, urbanen Elektro-Charakter“ erobern. Frontpartie, Lichtsignatur, bündige Türgriffe und die straffe Seitenlinie signalisieren schon im Stand, dass dieser Stromer nicht als freundlicher Vernunftkauf wahrgenommen werden will, sondern als Charaktermodell mit klarer Abgrenzung zu den Konzernverwandten VW ID Polo und Skoda Epiq.

Gerade damit setzt der Raval jedoch auch einen Maßstab für sich selbst. Denn der Auftritt verspricht Dynamik, Temperament und eine Portion elektrischen Überschwangs. Technisch gilt das allerdings nicht für jede Version in gleichem Maße. Vor allem die Basis macht schnell deutlich, dass zwischen Erscheinungsbild und Substanz eine spürbare Differenz liegen kann.



Im Format trifft der Raval die Anforderungen des Segments recht präzise. Mit 4,05 Metern Länge bleibt er stadttauglich und handlich, ohne nach Verzicht auszusehen. Der Radstand von 2,60 Metern sorgt für stimmige Proportionen und Geräumigkeit, die erhöhte Sitzposition erleichtert die Übersicht, und im dichten Verkehr helfen die kompakten Maße ebenso wie die verfügbaren Assistenzsysteme. Der Wagen wirkt damit nicht wie ein reines Nischenprodukt für kurze Stadtetappen, sondern wie ein Kleinwagen, der auch die Anforderungen des urbanen Alltags beherrscht, ohne seinen sportlichen Markenanspruch aufzugeben.



Dazu passt der Kofferraum, der zu den stärkeren Argumenten des Modells zählt. Weil die neuen Konzern-Kleinwagen auf MEB+Plattform nun wieder mit Frontantrieb fahren und die Hinterachse frei von Antriebstechnik bleibt, entsteht Raum für einen tiefen Laderaum. Im Fall des Raval sind das erstaunliche 441 Liter, ein beachtlicher Wert für diese Klasse. Der in mehreren Positionen arretierbare Ladeboden hilft dabei, Gepäck, Einkauf oder Technik nicht bloß irgendwie, sondern ordentlich zu verstauen. Der Raval ist damit nicht nur optisch aufgeladen, sondern auch praktisch durchaus durchdacht.



Weniger überzeugend fällt das Platzangebot in der zweiten Reihe aus. Im Fond wird es relativ eng, groß gewachsene Erwachsene sitzen dort allenfalls auf kürzeren Strecken akzeptabel. Isofix-Halterungen an den äußeren Rücksitzen zeigen zwar, dass Kinder als Zielgruppe mitgedacht sind, insgesamt aber spricht die Raumaufteilung eher für einen fahrerorientierten 2+2-Sitzer als für ein kleines Familienauto mit hoher Variabilität. Auch beim Umklappen der Rücksitze bleibt eine hohe Kante stehen, was den Nutzwert des Innenraums etwas relativiert.



Stimmig wirkt der Raval im Cockpit. Cupra kombiniert ein 10,25-Zoll-Digitalinstrument mit einem 12,9-Zoll-Touchscreen und setzt auf eine Darstellung, die modern, aber nicht überfrachtet wirkt. Das Android-basierte Betriebssystem folgt einer vertrauten Logik, reagiert zügig und vermeidet jene digitale Nervosität, die in manchen Elektroautos inzwischen zum festen Inventar gehört. Positiv fällt zudem auf, dass Cupra Klima- und Fahrfunktionen nicht vollständig in Untermenüs versteckt.



Ganz frei von Widersprüchen bleibt das Konzept allerdings nicht. Denn gerade bei Klimafunktionen und Lautstärke setzt Cupra erneut auf den beispielsweise im VW-Pendant ID Polo abgeschafften Mix aus Touch-Slider und Bildschirmbedienung, also auf jene Form digitaler Modernität, die im Stand noch elegant aussieht, während der Fahrt aber schnell zur lästigen Fingerübung wird. Dabei zeigt der Wagen an anderer Stelle, dass er es eigentlich besser kann. Die Tasten am Lenkrad, die klare Struktur der Mittelkonsole und die insgesamt ablenkungsarme Gestaltung deuten an, dass hier jemand verstanden hat, wie Bedienung im Auto funktionieren sollte. Umso irritierender, dass Cupra ausgerechnet bei häufig genutzten Funktionen nicht konsequent weiter gedacht hat.



Am deutlichsten profitiert der Wagen dort, wo Anspruch und Abstimmung tatsächlich zueinanderfinden: beim Fahren in den stärkeren Varianten. Vor allem das VZ-Topmodell zeigt, welches Potenzial in dem Konzept steckt. In der Stadt ist der kleine Stromer flink genug, um sich durch Lücken zu wuseln, beim Einparken hilft die Rückfahrkamera, und in kurvigen Landstraßen-Passagen wirkt er wach, direkt und erstaunlich gierig auf Richtungswechsel. Der kräftige Antritt aus niedrigen Geschwindigkeiten, die präzise Vorderachse und die insgesamt hohe Traktion verleihen dem Wagen eine spürbar sportliche Agilität.



Zum positiven Fahreindruck tragen vor allem die technischen Zutaten der VZ-Version bei. Das elektronische Sperrdifferenzial, die breiteren 235er-Reifen und das adaptive Fahrwerk machen aus dem kleinen Stromer ein erstaunlich ernsthaftes Kurvenwerkzeug. In den Modi Performance und Cupra tritt die Abstimmung sehr straff auf, die Lenkung baut spürbar Widerstand auf, und der Raval hält selbst dann noch sauber die Linie, wenn viele andere Fronttriebler bereits früh zum Untersteuern neigen. Das markentypische Fahrspaßversprechen wird damit zumindest in den kräftigeren Versionen glaubwürdig eingelöst.



Allerdings kann Cupra es beim Thema Sport auch etwas übertreiben. Ein Druck auf den Fahrmodus-Schalter, und der Raval beginnt plötzlich akustisch zu posen. Dann brummelt es schon im Stand, der beim Beschleunigen in einen futuristischer Sound anschwillt. Außerdem werden Pedalannahme, Rekuperation und Lenkung derart zugespitzt, dass flüssiges Fahren eher zur Nebenaufgabe wird. Gut also, dass Comfort, Range und ein Individual-Modus an Bord sind. Gerade letzterer dürfte im Alltag schnell zur festen Einstellung werden.



Hier zeigt sich das eigentliche Problem des Raval. Denn was beim VZ plausibel und reizvoll wirkt, steht beim Basismodell deutlich wackliger da. Die Grundversion startet mit 116 PS, also 85 kW. Das reicht im Stadtverkehr ganz sicher, wirken unter einer so offensiv aufgeladenen Karosserie aber bemerkenswert zurückhaltend. Das Problem liegt weniger in der absoluten Leistung als im Verhältnis zwischen Versprechen und Angebot. Der Wagen wirkt damit nicht untermotorisiert im absoluten Sinn, im Verhältnis zu seinem selbst erzeugten Theaterdonner aber schon.



Noch heikler wird es beim Laden. Ab Sommer 2026 kommt der Raval in zwei Batterievarianten und jeweils zwei Leistungsstufen. Unten beginnt die Baureihe mit einer 37-kWh-LFP-Batterie, kombiniert mit 116 oder 135 PS. Darüber rangiert die 52-kWh-NMC-Batterie mit 211 oder 226 PS. Für die kleine Batterie sind zwischen 50 und 90 kW DC-Schnellladeleistung vorgesehen. Das ist angesichts des Preises und Wettbewerbsumfelds im Grunde indiskutabel, zumal in einem Auto mit derart aufgeladener rebellischer Selbstinszenierung. Wer regelmäßig längere Strecken fährt oder auf kurze Ladefenster angewiesen ist, wird also kaum um die größere Batterie herumkommen.



Damit landet man fast automatisch bei der Preisfrage. Der Einstiegspreis von 25.950 Euro klingt zunächst nach einem noch akzeptablen Türöffner. Nur kauft man damit eben nicht den Raval, der fahrdynamisch und emotional wirklich trägt, sondern die sachlichste Version der Baureihe. Der beworbene Cupra Raval-Moment liegt klar weiter oben, bei der größeren Batterie, mehr Leistung und den stärkeren Ausstattungen. Genau dort aber steigt der Preis spürbar. Die von uns gefahrene Topversion kostet sage und schreibe 46.525 Euro – eine Menge Holz für einen Kleinwagen.



So zeigt sich der Cupra Raval als Auto mit zwei Gesichtern. Einerseits ist er ein eigenständig gezeichneter Elektro-Kleinwagen mit gelungenem Bedienkonzept, großem Kofferraum und – in den passenden Versionen – erfreulich viel fahrdynamischer Substanz. Andererseits legt gerade die Einstiegsvariante die Preis-Leistungs-Diskrepanz des Konzepts offen. Der Raval tritt an wie ein kleiner elektrischer Rebell, doch in der Basis bleibt er zunächst eher ein sehr gut inszenierter Kompromiss. (aum)



Daten Cupra Raval VZ Extreme



Länge x Breite x Höhe (m): 4,05 x 1,78 x 1,51

Radstand (m): 2,60

Antrieb: Elektrisch, 166 kW (226 PS), Frontantrieb, 1-Gang-Automatik

Max. Drehmoment: 290 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,8 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 16,1 kWh

Batteriekapazität netto/brutto: 52 /55 kWh

Reichweite (WLTP): 381 km

Max. Ladeleistung: 11 kW AC/ 105 kW DC

Leergewicht / Zuladung: 1615 kg / 550 kg

Kofferraumvolumen: 441 Liter

Anhängelast: 1200 kg

Preis: ab 46.525 Euro

