Porsche wickelt drei Tochterunternehmen ab

Nach dem geplanten Verkauf seiner Anteile an Bugatti Rimac setzt Porsche seine strategische Neuausrichtung mit weiteren Maßnahmen fort: Die Tochtergesellschaften Cellforce, eBike Performance und Cetitec sollen nicht weitergeführt werden. Insgesamt sind mehr als 500 Mitarbeiter betroffen.



„Porsche muss sich wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren. Das ist die unabdingbare Grundlage für eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung. Das zwingt uns zu schmerzhaften Einschnitten – auch bei unseren Tochtergesellschaften“, begründet Vorstandsvorsitzender Michael Leiters den Schritt.



Im Rahmen einer technologieoffenen Antriebsstrategie sieht Porsche „keine ausreichend tragfähige Perspektive mehr“ für die Cellforce Group GmbH mit Sitz in Kirchentellinsfurt. Die Geschäftsleitung wird Gespräche mit dem Betriebsrat über die Schließung des Unternehmens für Batteriezellenfertigung mit rund 50 Beschäftigten aufnehmen.



Von der Schließung der E-Bike-Sparte, einem Joint Venture, sind etwa 350 Mitarbeiter in Ottobrunn und Zagreb betroffen. Weitere 60 Stellen in Deutschland und Kroatien fallen durch die Abwicklung der in Pforzheim ansässigen Cetitec GmbH weg, die spezialisierte Software für Datenkommunikation für die Marke und den gesamten Volkswagen-Konzern entwickelt hat. (aum)