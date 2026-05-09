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Next Generation Mobility

Der Nissan Primastar Kombi wird über 3000 Euro günstiger

aum – 9. Mai 2026

Nissan senkt den Preis des Primastar Kombi trotz verbesserter technischer Ausstattung um knapp 3100 Euro. Durch Optimierungen an Fahrwerk und Karosserie wurden zudem Leistung und Ansprechverhalten der Bremsen sowie Verwindungssteifigkeit und Laufruhe des Vans verbessert. Statt 16-Zoll-Rädern gehören nun 17-Zoll-Felgen zur Serienausstattung. Ebenfalls serienmäßig ist jetzt ein kameragestütztes Fahrerüberwachungssystem. In der Topausstattung Tekna zählen darüber hinaus getönte Scheiben ab der B-Säule sowie lackierte Stoßfänger und Außenspiegel zum Serienumfang.

Der Nissan Primastar ist in drei Leistungsstufen sowie mit Schaltgetriebe oder Automatik erhältlich. Je nach Antrieb bietet der Van eine Anhängelast von zwei bis zweieinhalb Tonnen. Als Sechssitzer mit Lkw-Zulassung startet der Primastar bei 41.819 Euro, der Neunsitzer ist ab 43.888 Euro erhältlich. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

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Nissan Primastar Kombi.

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Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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