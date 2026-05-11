Volkswagen lädt wieder zu „Bulli & Coffee“ ein

Seit 2023 wird der Internationale VW Bus Day weltweit rund um den 2. Juni gefeiert – und Hannover spielt dabei als Produktionsstandort eine besondere Rolle. Das diesjährige „Bulli & Coffee“-Treffen für Fans, Mitarbeiter und Gäste am 31. Mai von 11 bis 15 Uhr steht unter einem besonderen Zeichen: Das Werk wurde im März 70 Jahre alt.

Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer wird erneut einige besonders schöne Exemplare fast aller in Hannover gebauten Modelle präsentieren. Das Restaurant im Kundencenter serviert dazu die originale VW-Currywurst. Darüber hinaus dürfen sich die Teilnehmer auf eine süße Bulli-Überraschung freuen. (aum)

