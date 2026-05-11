Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Volkswagen lädt wieder zu „Bulli & Coffee“ ein

aum – 11. Mai 2026

Seit 2023 wird der Internationale VW Bus Day weltweit rund um den 2. Juni gefeiert – und Hannover spielt dabei als Produktionsstandort eine besondere Rolle. Das diesjährige „Bulli & Coffee“-Treffen für Fans, Mitarbeiter und Gäste am 31. Mai von 11 bis 15 Uhr steht unter einem besonderen Zeichen: Das Werk wurde im März 70 Jahre alt.

Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer wird erneut einige besonders schöne Exemplare fast aller in Hannover gebauten Modelle präsentieren. Das Restaurant im Kundencenter serviert dazu die originale VW-Currywurst. Darüber hinaus dürfen sich die Teilnehmer auf eine süße Bulli-Überraschung freuen. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
VW-Busse und -Transporter aller Generationen treffen sich zu „Bulli &amp; Coffee“ im Werk Hannover.

VW-Busse und -Transporter aller Generationen treffen sich zu „Bulli & Coffee“ im Werk Hannover.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

VW-Busse aller Generationen treffen sich zu „Bulli &amp; Coffee“ am Kundencenter des Werks in Hannover.

VW-Busse aller Generationen treffen sich zu „Bulli & Coffee“ am Kundencenter des Werks in Hannover.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Die VW-Currywurst.

Die VW-Currywurst.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Da der Erfolg groß und die Kapazitäten im Wolfsbrug begrenzt waren, kam der VW Transporter T1 ab 1956 aus dem damals eigens errichteten „Zweigwerk“ in Hannover.

Da der Erfolg groß und die Kapazitäten im Wolfsbrug begrenzt waren, kam der VW Transporter T1 ab 1956 aus dem damals eigens errichteten „Zweigwerk“ in Hannover.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Volkswagen-Konzern.
VW kündigt Beschäftigungssicherung
Rivian.
Volkswagen und Rivian planen ein Joint Venture
Selbstfahrender Prototyp eines VW ID Buzz.
VW-Konzern vertieft Zusammenarbeit mit Mobileye
Dieser Lego-Bulli in Originalgröße gehört seit 2020 zur Sammlung von Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer.
Kinderzimmerhelden auf der Bremen Classic Motorshow
Offizielles VW-Bulli-Treffen 2007 in Hannover.
Schon über 4000 VW Bulli sind zum großen Treffen angemeldet

Audio

Mit dem Toyota bZ4X Touring vollelektrisch ins Abenteuer

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren