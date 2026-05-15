Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Nennschluss für die AvD-Histo-Tour ist der 5. Juli

aum – 15. Mai 2026

Die AvD-Histo-Tour verspricht auch in diesem Jahr erneut ein automobiles Highlight für Liebhaber klassischer Fahrzeuge zu werden. Besitzer eines historischen Sport- oder Tourenwagens bekommen vom 5. bis 7. August wieder die Gelegenheit, vier legendäre Rennstrecken unter die Räder zu nehmen. Zugelassen sind Old- und Youngtimer bis Baujahr Juli 2026. Nennschluss ist am 5. Juli.

Die traditionsreiche Veranstaltung verbindet fahrerischen Anspruch mit stilvollem Touring führt über touristisch attraktive Routen mit Gleichmäßigkeitsprüfungen sowie Rundstrecken mit Sollzeiten auf dem Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife des Nürburgrings sowie auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien.

Der ehemalige Formel-1-Fahrer und TV-Experte Christian Danner wird ebenso am Start sein wie TV-Moderator und Oldtimer-Enthusiast Detlev Kümmel („Bares für Rares“). Mit dabei ist auch der niederländische Rennfahrer und TV-Produzenten Martin Utberg. Ihre Teilnahme unterstreicht den besonderen Stellenwert der AvD-Histo-Tour innerhalb der Oldtimer-Szene. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
AvD-Histo-Tour 2025.

AvD-Histo-Tour 2025.

Photo: AvD via Autoren-Union Mobilität

Download:

AvD-Histo-Tour 2025.

AvD-Histo-Tour 2025.

Photo: AvD via Autoren-Union Mobilität

Download:

AvD-Histo-Tour 2025.

AvD-Histo-Tour 2025.

Photo: AvD via Autoren-Union Mobilität

Download:

AvD-Histo-Tour 2025.

AvD-Histo-Tour 2025.

Photo: AvD via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

In der dunklen Jahreszeit ist eine einwandfrei funktionierende Fahrzeugbeleuchtung das A und O.
Sehen und gesehen werden
AvD-Histo-Tour.
Die erste Rundenzeit muss möglichst exakt wiederholt werden
AvD-Histo-Tour.
Die AvD-Histo-Tour bietet noch Platz
AvD-Histo-Tour.
Der Termin für die AvD-Histo-Tour 2024 steht
Teilnehmer der AvD-Histo-Tour auf der Rennstrecke von Zolder.
Die Histo-Tour des AvD startet am Nürburgring

Audio

Autonews vom 13. Mai 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren