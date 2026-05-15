Nennschluss für die AvD-Histo-Tour ist der 5. Juli

Die AvD-Histo-Tour verspricht auch in diesem Jahr erneut ein automobiles Highlight für Liebhaber klassischer Fahrzeuge zu werden. Besitzer eines historischen Sport- oder Tourenwagens bekommen vom 5. bis 7. August wieder die Gelegenheit, vier legendäre Rennstrecken unter die Räder zu nehmen. Zugelassen sind Old- und Youngtimer bis Baujahr Juli 2026. Nennschluss ist am 5. Juli.

Die traditionsreiche Veranstaltung verbindet fahrerischen Anspruch mit stilvollem Touring führt über touristisch attraktive Routen mit Gleichmäßigkeitsprüfungen sowie Rundstrecken mit Sollzeiten auf dem Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife des Nürburgrings sowie auf dem Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien.



Der ehemalige Formel-1-Fahrer und TV-Experte Christian Danner wird ebenso am Start sein wie TV-Moderator und Oldtimer-Enthusiast Detlev Kümmel („Bares für Rares“). Mit dabei ist auch der niederländische Rennfahrer und TV-Produzenten Martin Utberg. Ihre Teilnahme unterstreicht den besonderen Stellenwert der AvD-Histo-Tour innerhalb der Oldtimer-Szene. (aum)