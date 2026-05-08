Vorschau: Jeep, Alpine und Vespa

Die nächste Woche ist wegen des Feiertags etwas kürzer. Alles andere als kurz sind jedoch die Strecken, die sich mit dem Jeep Compass e-Hybrid zurücklegen lassen. Das kompakte SUV mit den klassischen Markenwerten beeindruckt im Praxistest mit einer Reichweite von über 800 Kilometern pro Tankfüllung.

Um Reichweite dreht es sich auch im zweiten Praxistest. Im Vordergrund steht jedoch die Frage nach dem Fahrspaß: Die Alpine A290 GTS soll als erster vollelektrischer Kompaktsportler der Marke die Brücke zwischen Alltagstauglichkeit und emotionaler Performance schlagen. Mit 220 PS und einem speziell abgestimmten Fahrwerk verspricht die Französin das markentypische Gokart-Feeling. Kann die A290 trotz des batteriebedingten Mehrgewichts die Agilität ihrer legendären Vorfahren auf den Asphalt übertragen? Unser Autor Guido Borck kennt die Antwort.

Außerdem werfen wir einen Blick zurück: Die Vespa ist 80 Jahre alt geworden – und heute immer noch modern.



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