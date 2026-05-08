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Next Generation Mobility

24-Stunden-Rennen im Zeichen des GTI-Jubiläums

aum – 8. Mai 2026

Volkswagen feiert 50 Jahre GTI auch beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring am Himmelfahrtswochenende (14.–17.5.). Drei Golf GTI Clubsport 24h gehen in einem Jubiläumsdesign an den Start und fahren mit Super E20. Im Ringboulevard gibt zudem ein Showcar einen Ausblick auf den Nachfolger, der ab dem kommenden Jahr im Motorsport eingesetzt wird. Das Rennwochenende bildet zugleich den Rahmen für die Weltpremiere des elektrischen ID Polo GTI. (aum)

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VW Golf GTI Clubsport 24h im „50 Jahre GTI“-Jubiläumsdesign für das 24h-Rennen am Nürburgring.

VW Golf GTI Clubsport 24h im „50 Jahre GTI“-Jubiläumsdesign für das 24h-Rennen am Nürburgring.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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VW Golf GTI Clubsport 24h im „50 Jahre GTI“-Jubiläumsdesign für das 24h-Rennen am Nürburgring.

VW Golf GTI Clubsport 24h im „50 Jahre GTI“-Jubiläumsdesign für das 24h-Rennen am Nürburgring.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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VW Golf GTI Clubsport 24h im „50 Jahre GTI“-Jubiläumsdesign für das 24h-Rennen am Nürburgring.

VW Golf GTI Clubsport 24h im „50 Jahre GTI“-Jubiläumsdesign für das 24h-Rennen am Nürburgring.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Noch getarnt: VW ID Polo GTI.

Noch getarnt: VW ID Polo GTI.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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VW Golf R 24H Showcar.

VW Golf R 24H Showcar.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 06. Mai 2026

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