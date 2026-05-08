24-Stunden-Rennen im Zeichen des GTI-Jubiläums

Volkswagen feiert 50 Jahre GTI auch beim 24-Stunden-Rennen Nürburgring am Himmelfahrtswochenende (14.–17.5.). Drei Golf GTI Clubsport 24h gehen in einem Jubiläumsdesign an den Start und fahren mit Super E20. Im Ringboulevard gibt zudem ein Showcar einen Ausblick auf den Nachfolger, der ab dem kommenden Jahr im Motorsport eingesetzt wird. Das Rennwochenende bildet zugleich den Rahmen für die Weltpremiere des elektrischen ID Polo GTI. (aum)