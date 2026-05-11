Die Top Ten der Woche

Planungssicherheit gegen Marktzwänge – Diesen Konflikt zeigt eine aktuelle Befragung des Fraunhofer-ISI von 75 Managern der Automobilindustrie, vorwiegend von Zulieferern. Das Ergebnis stellt das verbreitete Narrativ infrage, die gesamte Autoindustrie wolle das „Verbrenner-Aus“ kippen. Die 75 zeigen vielmehr ein gespaltenes Meinungsbild. Wer sich vollständig auf die politischen Vorgaben zur Elektromobilität verlassen hat, klagt nun bei der Politik Planungssicherheit ein. Die Verbots-Zweifler verweisen auf die Notwendigkeit, ihre Produkte in allen Märkten verkaufen zu müssen. Einig sind sich aber beide Gruppen offenbar in der Ablehnung der Lockerung von CO₂-Flottengrenzwerten.

Von den knapp 300.000 Texten wurden in den vergangenen sieben Tagen 21.919 als RTF- und 51.025 als PDF-Dateien heruntergeladen. Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten:

1. Praxistest Fiat Grande Panda Hybrid: Tolle Kiste eine Nummer größer

2. Anfang und Ende des Käfer-Cabrios

3. Fahrbericht Audi RS 3 Competition Limited: Vielleicht der letzte

4. Farizon SV und V7E: Geely nimmt die letzte Meile ins Visier

5. Im Rückspiegel: Kleine Sportskanone mit 120 PS

6. Opel Corsa GSE: Satte E-Power für den Kleinsten

7. Caravaning: Der Handel entdeckt das Zubehörgeschäft neu

8. Leapmotor führt den B05 ein

9. Zwei Schritte auf dem Weg zum VW ID Buzz

10. Vorstellung VW ID Polo: Der Stromer fürs Volk?

Zu den knapp 400.000 abgerufenen Fotos kommen noch 4.216 Videos, die unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere mehr als eine Million Leser und die Kollegen in den Redaktionen, die unser Material für ihre Berichterstattung nutzen. Das Foto der Woche zeigt den Peugeot 408 mit unserem Chefredakteur Frank Wald, das Video der Woche den Toyota bZ4X Touring. (aum)