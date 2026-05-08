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Next Generation Mobility

Peugeot mit neuer Europa-Chefin

aum – 8. Mai 2026

Marta Navarro ist mit sofortiger Wirkung zur Leiterin der Marke Peugeot in Europa ernannt worden. Sie löst Alain Favey ab, der nach nicht einmal 16 Monaten seinen Posten räumt. Gründe für den Wechsel nannte der Stellantis-Konzern nicht.

Marta Navarro hat zwei Abschlüsse der Universität Barcelona in Wirtschafts- und in Rechtswissenschaften. Sie bringt langjährige internationale Erfahrung in der Automobilbranche mit, unter anderem in den Märkten Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland.

2006 wechselte Navarro zu Seat, wo sie bis 2015 in den Bereichen Controlling, Geschäftsplanung sowie Projekt- und Unternehmensmanagement tätig war. Anschließend ging sie als Direktorin für Preisgestaltung und Ertragsmanagement zur Renault-Gruppe. 2017 wechselte sie als Leiterin für Vertrieb und Preisgestaltung zu Jeep innerhalb der damaligen FCA Group. Nach der Gründung von Stellantis übernahm Marta Navarro weitere Führungspositionen. (aum)

Weiterführende Links: Peugeot-Presseseite

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Marta Navarro.

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Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Wirtschaftsnews vom 05. Mai 2026

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