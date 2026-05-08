Die Suzuki SV-7 GX kommt im Herbst

Die im vergangenen November auf der EICMA vorgestellte Suzuki SV-7 GX soll nun im Herbst auf den Markt kommen. Das Mittelklasse-Crossover-Bike mit dem bekannten V2-Motor und 73 PS (54 kW) wird zu Preisen ab 7999 Euro angeboten. Für 1000 Euro Aufpreis ist die SV-7 GX mit Zubehörpaket auch als reisefertig ausgestattete Touring Edition erhältlich. Zum serienmäßigen Lieferumfang gehören dabei eine höhere Scheibe sowie ein Tankrucksack und ein Softtaschen-Set inklusive der entsprechenden Befestigungen. (aum)