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Next Generation Mobility

Die Suzuki SV-7 GX kommt im Herbst

aum – 8. Mai 2026

Die im vergangenen November auf der EICMA vorgestellte Suzuki SV-7 GX soll nun im Herbst auf den Markt kommen. Das Mittelklasse-Crossover-Bike mit dem bekannten V2-Motor und 73 PS (54 kW) wird zu Preisen ab 7999 Euro angeboten. Für 1000 Euro Aufpreis ist die SV-7 GX mit Zubehörpaket auch als reisefertig ausgestattete Touring Edition erhältlich. Zum serienmäßigen Lieferumfang gehören dabei eine höhere Scheibe sowie ein Tankrucksack und ein Softtaschen-Set inklusive der entsprechenden Befestigungen. (aum)

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Suzuki SV-7 GX.

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Photo: Suzuki via Autoren-Union Mobilität

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